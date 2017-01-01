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Под Харьковом сгорело поле с зерном

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Пожар тушили более двух часов. Сгорело 23 гектара ячменного поля и почти столько же стерни.
Пожар уничтожил 23 га зерна (архивное фото)
Пожар уничтожил 23 га зерна (архивное фото)
ГСЧС

На ячменном поле в Харьковской области произошел пожар, сгорело 23 га ячменя и 20 га стерни. Об этом в пятницу, 19 июля, пресс-служба ГСЧС Украины.

"18 июля в 16:33 вблизи села Хролы Харьковского района на поле возникло возгорание ячменя на корню. В 18:45 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено 23 га ячменя и около 20 га стерни", - сообщили спасатели.

Пожар тушили 20 человек личного состава и пять единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, в этот день в Украине была объявлена чрезвычайная пожароопасность.

Напомним, накануне в Киеве дважды за день загорался общественный транспорт.

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Теги: Харьковская область, пожар, зерно, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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