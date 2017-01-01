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В Ровно подожгли агитационный автомобиль

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В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля. Жертв и пострадавших нет.
В Ровно подожгли агитационную машину кандидата
В Ровно подожгли агитационную машину кандидата
informator.news

В Ровно подожгли автомобиль, который был обклеен агитацией накануне парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“19 июля в 02 час. 55 мин. в Ровно по ул. Петлюры, 1 возникло возгорание легкового автомобиля, оклеенного агитационными материалами кандидата в народные депутаты”, - сообщили в пресс-службе спасателей.

Сообщается, что в 03:10 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что в результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля.

“К тушению от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники”, — резюмируют в пресс-службе.

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Теги: поджог, Ровно, предвыборная агитация, автомобиль, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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