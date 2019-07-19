Волкер раскритиковал паспортизацию Донбасса

Упрощение выдачи российских паспортов гражданам Украины противоречит духу Минских соглашений, заявил представитель Госдепа США.

Указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей грозит Минскому процессу. Об этом вечером в четверг, 18 июля, специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер написал в своем микроблоге Twitter.

"Россия должна выполнить свои Минские обязательства. Упрощение выдачи российских паспортов гражданам Украины противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу меры, направленные на обеспечение мира гражданам Украины", - написал Уокер.

Russia needs to fulfill its Minsk obligations. Expediting Russian passports for Ukrainian citizens flies in the face in the spirit of the Minsk agreements and puts at risk efforts to bring peace to the citizens of Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) July 18, 2019

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства РФ в упрощенном порядке. Теперь воспользоваться им смогут украинцы, проживающие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но и жители этих областей в целом.

В ответ президент Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам.

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