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Волкер раскритиковал паспортизацию Донбасса

Комментариев: 4
Упрощение выдачи российских паспортов гражданам Украины противоречит духу Минских соглашений, заявил представитель Госдепа США.
Курт Волкер
Курт Волкер
U.S. Embassy Kyiv Ukraine/flickr.com

Указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей грозит Минскому процессу. Об этом вечером в четверг, 18 июля, специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер написал в своем микроблоге Twitter.

"Россия должна выполнить свои Минские обязательства. Упрощение выдачи российских паспортов гражданам Украины противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу меры, направленные на обеспечение мира гражданам Украины", - написал Уокер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства РФ в упрощенном порядке. Теперь воспользоваться им смогут украинцы, проживающие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но и жители этих областей в целом.

В ответ президент Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам.

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Теги: паспорт, донбасс, российский паспорт, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Антибес    19.07.2019, 11:17
Оценка:  +1
Антибес
А разве кто-то спрашивал мнение волкеров техасских?
Орест_Пiхва    19.07.2019, 10:34
Оценка:  +3
Орест_Пiхва
пиндосу_ка П Н Х
ВАТА_FUCK    19.07.2019, 10:50
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
па_Раша - Н А Х!
Орест_Пiхва    19.07.2019, 11:24
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Не пались андрюха любитель козачек под пиндосоввский выблядок (слова пороха кстати)
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