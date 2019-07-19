Суды в ООН - это "юридические Сталинградские битвы" - Зеркаль

Замглавы МИД пояснила, зачем Украине нужны затяжные судебные процессы против РФ.

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Международные суды вроде масштабного процесса “Украина vs Россия“ - это своего рода юридические Сталинградские битвы, которые дают стратегическое преимущество стороне, которая выиграет. Об этом заявила замглавы МИД Елена Зеркаль, передает “Зеркало Недели“.

“Суды переносят вопросы “кто прав?“ и “кто виноват?“ из плоскости “мой взгляд/чужой взгляд“ в плоскость юридического факта. И тогда всю ситуацию уже иначе рассматривают в мире, укрепляя позицию одного из государств“, - пояснила она.

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По словам дипломата, в истории с моряками-военнопленными произошло именно так: после решения Морского трибунала ООН о том, что РФ должна немедленно их освободить, “даже страны и политики, которые сомневаются, априори будут давить на Россию для выполнения этого решения“.

“Этот приказ и ситуация с моряками стали токсичными для РФ“, - подчеркнула она. В случае Украины такие суды, говорит Зеркаль, - это единственный предусмотренный Уставом ООН инструмент для мирного разрешения конфликтов между странами.

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Отвечая на вопрос, правда ли, что экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, уходя из спецслужбы забрал с собой всю доказательную базу по вторжению России в Украину, Зеркаль сказала: “Отвечу так: мы ее не получили“.

Напомним, ранее Елена Зеркаль заявила, что Украина не очень помогла следствию Италию по делу Маркива.