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Суды в ООН - это "юридические Сталинградские битвы" - Зеркаль

Комментариев: 3
Замглавы МИД пояснила, зачем Украине нужны затяжные судебные процессы против РФ.
Зеркаль прокомментировала затяжные суды в ООН
Зеркаль прокомментировала затяжные суды в ООН
facebook.com/lana.zerkal

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Международные суды вроде масштабного процесса “Украина vs Россия“ - это своего рода юридические Сталинградские битвы, которые дают стратегическое преимущество стороне, которая выиграет. Об этом заявила замглавы МИД Елена Зеркаль, передает “Зеркало Недели“.

“Суды переносят вопросы “кто прав?“ и “кто виноват?“ из плоскости “мой взгляд/чужой взгляд“ в плоскость юридического факта. И тогда всю ситуацию уже иначе рассматривают в мире, укрепляя позицию одного из государств“, - пояснила она.

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По словам дипломата, в истории с моряками-военнопленными произошло именно так: после решения Морского трибунала ООН о том, что РФ должна немедленно их освободить, “даже страны и политики, которые сомневаются, априори будут давить на Россию для выполнения этого решения“.

“Этот приказ и ситуация с моряками стали токсичными для РФ“, - подчеркнула она. В случае Украины такие суды, говорит Зеркаль, - это единственный предусмотренный Уставом ООН инструмент для мирного разрешения конфликтов между странами.

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Отвечая на вопрос, правда ли, что экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, уходя из спецслужбы забрал с собой всю доказательную базу по вторжению России в Украину, Зеркаль сказала: “Отвечу так: мы ее не получили“.

Напомним, ранее Елена Зеркаль заявила, что Украина не очень помогла следствию Италию по делу Маркива.

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Теги: Украина, РФ, Зеркаль, суды, ООН
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Комментариев (3)
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Орест_Пiхва    19.07.2019, 11:30
Оценка:  +1
Орест_Пiхва
зеркаль=климакс головного мозга. Болезнь заразная передаётся через телевизор.
Хамон_и_Пармезан    19.07.2019, 10:48
Оценка:  -1
Хамон_и_Пармезан
По-моему, Зеркаль просто себя уговаривает. Это напоминает российские самоуговоры про полезность санкций!
Л_о_л_а    19.07.2019, 10:47
Оценка:  +2
Л_о_л_а
эта галицайская мымра цену себе набивает...
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