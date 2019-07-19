Богдан звонит Луценко и требует арестовать завод и канал Порошенко - СМИ

Генпрокурор отказывается и заверяет, что то же самое говорил и по "1+1".

Читай также: Афера на 255 миллионов: ГБР расследует закупки Минобороны

Последние несколько недель глава Офиса президента Украины Андрей Богдан звонит генпрокурору Юрию Луценко и просит инициировать арест всего имущества экс-президента Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание theБабель.

Речь идет о возможном аресте завода “Кузница на Рыбацком“ и телеканала “Прямой“. При этом Юрий Луценко якобы отказывается, аргументируя это тем, что предыдущая власть тоже намекала ему, что неплохо было бы наложить арест на активы медиагруппы “1 + 1“, и он отказался.

Читай также: “Мое влияние никуда не денется“ - Коломойский

В свою очередь, генпрокурор на вопросы о телефонных разговорах с руководителем Офиса президента сказал: “Часто общаюсь. По служебным вопросам. Преимущественно отвечаю на вопросы о состоянии того или иного уголовного производства. Часто ли говорю нет? Бывает“.

С просьбой инициировать арест активов Андрей Богдан обращался и к одному из заместителей генпрокурора по имени Сергей Кизь. Его Офис президента рассматривал в качестве кандидата на должность генпрокурора. После того как Сергей Кизь отказался, его кандидатуру сняли, говорит источник в ГПУ.

Читай также: Десять предвестников “реванша“. Откатывается ли Украина в 2013 год?

Также, среди прочих, на должность генпрокурора рассматривают Руслана Рябошапку, которого в команду президента привел Богдан. По просьбе theБабеля это прокомментировать Руслан Рябошапка ответил: “Время покажет“.

Напомним, фамилия экс-президента Петра Порошенко фигурирует в восьми уголовных производствах, которые ведет Государственное бюро расследований.

Исполнительная служба арестовала 4,3 тысяч грн Порошенко по иску Портнова.