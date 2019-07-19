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Богдан звонит Луценко и требует арестовать завод и канал Порошенко - СМИ

Комментариев: 7
Генпрокурор отказывается и заверяет, что то же самое говорил и по "1+1".
Богдан готов сменить генпрокурора ради ареста активов Порошенко
Богдан готов сменить генпрокурора ради ареста активов Порошенко
president.gov.ua

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Последние несколько недель глава Офиса президента Украины Андрей Богдан звонит генпрокурору Юрию Луценко и просит инициировать арест всего имущества экс-президента Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание theБабель.

Речь идет о возможном аресте завода “Кузница на Рыбацком“ и телеканала “Прямой“. При этом Юрий Луценко якобы отказывается, аргументируя это тем, что предыдущая власть тоже намекала ему, что неплохо было бы наложить арест на активы медиагруппы “1 + 1“, и он отказался.

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В свою очередь, генпрокурор на вопросы о телефонных разговорах с руководителем Офиса президента сказал: “Часто общаюсь. По служебным вопросам. Преимущественно отвечаю на вопросы о состоянии того или иного уголовного производства. Часто ли говорю нет? Бывает“.

С просьбой инициировать арест активов Андрей Богдан обращался и к одному из заместителей генпрокурора по имени Сергей Кизь. Его Офис президента рассматривал в качестве кандидата на должность генпрокурора. После того как Сергей Кизь отказался, его кандидатуру сняли, говорит источник в ГПУ.

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Также, среди прочих, на должность генпрокурора рассматривают Руслана Рябошапку, которого в команду президента привел Богдан. По просьбе theБабеля это прокомментировать Руслан Рябошапка ответил: “Время покажет“.

Напомним, фамилия экс-президента Петра Порошенко фигурирует в восьми уголовных производствах, которые ведет Государственное бюро расследований. 

Исполнительная служба арестовала 4,3 тысяч грн Порошенко по иску Портнова.

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Теги: Луценко, Богдан, Порошенко, ГПУ, имущество, генпрокурор
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Комментариев (6)
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entranceandexit    19.07.2019, 11:38
Оценка:  0
entranceandexit
квартал 2019 ?
sharry-sharry    19.07.2019, 11:35
Оценка:  0
sharry-sharry
Кто бы сомневался,что начнут отжимать бизнес попереныков...Уверена,что Коломойша приложит все усилия,что бы отомстить за Приват.
ВАТА_FUCK    19.07.2019, 11:34
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
"Слуга" народа! - Мы выгоним всех от корыта! (наедимся сами)
Makcим    19.07.2019, 11:31
Оценка:  -1
Makcим
Кузня принадлежит Тигипко. Задолбали вбросы для капустоголовых.
ВАТА_FUCK    19.07.2019, 11:26
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Походу The!Богдану/Бене не интересно что арестовывается имущество решением суда, а не хотелкой пацика!
krolikoff_net    19.07.2019, 11:19
Оценка:  +3
krolikoff_net
Дядя Беня начал бороться с собственной бедностью.
SINOBI-LIFE    19.07.2019, 11:15
Оценка:  +3
SINOBI-LIFE
Кто такой шавка богдан,пнх длб!!!
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