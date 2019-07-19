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Зеленский: Готовы обменять Вышинского на Сенцова

Комментариев: 4
Украина рассматривает вариант обмена Вышинского на Сецова, но моряки должны быть освобождены не в порядке обмена, сказал президент.
Зеленский озвучил предложения по обмену пленными
Зеленский озвучил предложения по обмену пленными
president.gov.ua

Украина готова обменять главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил президент Владимир Зеленский.

"Относительно господина Вышинского - если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что "Сенцов - это не разменная монета". "Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных", - пояснил он, добавив, что обмен Вышинского мог бы стать первым шагом на этом пути.

При этом Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков не в порядке обмена. "Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть", - сказал президент.

Как сообщалось, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ предложила освободить Сенцова.

 

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Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, украинские моряки, Сенцов, обмен пленными, Кирилл Вышинский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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krolikoff_net    19.07.2019, 11:21
Оценка:  -1
krolikoff_net
Вішинского можно обменять на всех залдожников вкремля. Вован , не продешеви. История тебе не простит ! Вышинский - большая шишка в фсбе. Первый раз к нам попала такая жирная рыба.
tulchanin    19.07.2019, 11:19
Оценка:  0
tulchanin
Кто-нибудь понимает, на каких юридических основаниях, президент Украины хочет передать РФ невиновного(виновным может признать только суд, а его ещё небыло ) гражданина Украины в обмен на другого гражданина Украины ? "Работорговля" какая-то прям.
VSHIVANKA    19.07.2019, 11:02
Оценка:  -1
VSHIVANKA
УКРОПНЫЕ ЛОДОЧНИКИ БУДУТ СИДЕТЬ КАК НАРУШИТЕЛИ ГРАНИЦЫ РОССИИ....
СЕНЦОВ БУДЕТ СИДЕТЬ , ОН ТЕРРОРИСТ .....
ВЫШИНСКИЙ ВЫЙДЕТ И ТАК , ЛИПОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ НЕ ПРОКАТИТ.....
ЗЕЛЬЦ ГРЯЗЬ , ЧТОБЫ СТАВИТЬ УСЛОВИЯ РОССИИ.....))))
krolikoff_net    19.07.2019, 11:26
Оценка:  -1
krolikoff_net
Ну вот , покакал, а теперь баиньки. Хлябни боярышника на своей москве и не тошни тут.
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