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В Черновцах русскоязычных "встречает" пометка в виде свиньи – СМИ

Комментариев: 3
По сообщению СМИ, пометка предназначена для "пророссийски настроенных посетителей".
По информации СМИ, такое изображение размещено в пиццерии
По информации СМИ, такое изображение размещено в пиццерии
strana.ua

СМИ сообщают о том, что в черновицкой New York Street Pizza на входных дверях размещено изображение в виде свиньи с российским флагом. Оно якобы предназначено для “пророссийски настроенных посетителей“.

Об этом сообщает Страна.

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В соответствии с сообщением СМИ, языковая политика заведения допускает только украинский и английский. Поэтому и была размещена соответствующая наклейка.

“Это предупреждение, - говорит администратор заведения Александр. - Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению“.

В тоже время bigmir.net пообщались с администратором New York Street Pizza по улице Владислава Трепка 2/139 (в Черновцах открыты три пиццерии данной сети).

Такого быть не может. Это неправда – заявил администратор

Ранее сообщалось о том, что в Грузии приостановили показ фильмов на русском языке

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Теги: Черновцы, New York Street Pizza
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Комментариев (6)
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ВАТА_FUCK    19.07.2019, 11:38
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Рускоязычный и про-росийский - не одно и то же!
krolikoff_net    19.07.2019, 11:30
Оценка:  +10
krolikoff_net
Молодцы ! Предупреждают на входе, что бы потом без вопросов.
Орест_Пiхва    19.07.2019, 11:27
Оценка:  -9
Орест_Пiхва
Пропиндосовский выблядок-ГаHдон хозяин этих пицерий.
krolikoff_net    19.07.2019, 11:31
Оценка:  +10
krolikoff_net
Такие наклейки по всей Европе, особенно в восточной ее части. Это ответка за свинское поведение быдло-кремля.
farfalle    19.07.2019, 11:25
Оценка:  -9
farfalle
Мозгов даже не хватает понять, что чем больше таких надписей, тем скорее отвалятся от страны и другие куски.
tulchanin    19.07.2019, 11:22
Оценка:  -9
tulchanin
Разжигание межнациональной розни ? Да что Вы, на Украине такого нет ! =)))
Kostos    19.07.2019, 11:31
Оценка:  +7
Kostos
ПНХ, мокша Пишу тЯбе в 501-й раз.
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