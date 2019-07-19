В Черновцах русскоязычных "встречает" пометка в виде свиньи – СМИ

По сообщению СМИ, пометка предназначена для "пророссийски настроенных посетителей".

По информации СМИ, такое изображение размещено в пиццерии strana.ua

СМИ сообщают о том, что в черновицкой New York Street Pizza на входных дверях размещено изображение в виде свиньи с российским флагом. Оно якобы предназначено для “пророссийски настроенных посетителей“.

Об этом сообщает Страна.

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В соответствии с сообщением СМИ, языковая политика заведения допускает только украинский и английский. Поэтому и была размещена соответствующая наклейка.

“Это предупреждение, - говорит администратор заведения Александр. - Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению“.

В тоже время bigmir.net пообщались с администратором New York Street Pizza по улице Владислава Трепка 2/139 (в Черновцах открыты три пиццерии данной сети).

Такого быть не может. Это неправда – заявил администратор

Ранее сообщалось о том, что в Грузии приостановили показ фильмов на русском языке.

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