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У Зе надеются на союз с Вакарчуком, но готовы договориться и с Тимошенко

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В команде президента удивились тому, что Богдан мог способствовать попаданию лидера "Батькивщины" в тюрьму.
Шефир рассказал о планах "Слуги народа" на коалицию
Шефир рассказал о планах "Слуги народа" на коалицию
УНИАН

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Первый помощник президента Сергей Шефир говорит, что “Слуга народа“ была бы рада заключить коалицию с “Голосом“, но сможет сотрудничать и с “Батькивщиной“. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

“Мы надеемся, что он (Вакарчук - прим.ред.) попадет в Раду. Мы всегда хотели (с ним коалицию - прим. ред.), и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании“, - пояснил он.

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Шефир добавил, что ранее, говоря о походе в политику заодно с Вакачуком, Зеленский шутил, но “он имел в виду, что, если мы объединимся со Славой, то точно победим с огромным успехом“. 

У Зеленского также еще раз подтвердили, что не пойдут на коалицию с Петром Порошенко. “С Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования“, - отметил он. 

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При этом Шефир подчеркнул, что вообще выступает против коалиции. “Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего“, - уверен помощник президента. 

“Я против коалиции на основе дележки портфелей. Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы“, - пояснил Шефир. 

При этом Шефир заверил, что не был в курсе, что именно глава АП Андрей Богдан в свое время, работая в Кабмине Азарова, направлял в РФ запросы, на основании которых в дальнейшем была осуждена Юлия Тимошенко. 

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“Для меня это секрет, который я только что узнал. Это для меня новая информация, надо спросить. Не могу даже себе представить в голове, как он на своей должности мог содействовать тому, чтобы Тимошенко посадили“, - заверил первый помощник президента. 

Напомним, ранее Сергей Шефир заявил, что они с Зеленским мечтают об Оскаре.

 

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Теги: Зеленский, Шефир, Слуга народа, коалиция, Тимошенко, Богдан, Вакарчук
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Комментариев (1)
Л_о_л_а    19.07.2019, 13:03
Оценка:  0
Л_о_л_а
У картавого Сявика вся соросовская Самопомичь в списке...Это порошенко № 2, причем тупой.
Голосуй не по прыколУ))))
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