Разумков о Медведчуке в Страсбурге: Президент не разрешал

Лидер президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков прокомментировал встречу Медведчука с Путиным.

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков прокомментировал встречу Виктора Медведчука и президента РФ Владимира Путина.

Об этом политик заявил в эфире программы Право на власть на 1+1.

По словам Дмитрия Медведчука, встреча была “мелкой политической технологией“.

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“Я не знаю, в качество кого он там был. Я знаю только, что президент (Владимир Зеленский - ред.) не предлагал, не давал на это согласия и не давал разрешения на совершение таких действий со стороны какого бы то ни было политика, не отвечающего за внешнюю политику нашей страны“ – заявил Разумков.

На вопрос, как Украина должна отреагировать на такие решения и встречи политик ответил так.

В первую очередь должен отреагировать избиратель 21 числа. Очень надеюсь, что люди не будут “вестись“ на мелкие технические технологии… И четко поймут, где борьба за государство, а где политический пиар – подчеркнул Разумков

Ранее сообщалось о том, что Медведчук пообщался с кумом Путиным в Санкт-Петербурге. Президент РФ заверил, что готов сотрудничать со всеми политсилами, которые стремятся восстановить отношения с РФ.

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