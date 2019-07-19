Детективы НАБУ обыскивают клуб Порошенко - УП

Издание сообщает, что внутрь представителей бюро не пускают.

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Детективы НАБУ приехали с обысками в элитный спортклуб “5 элемент“, принадлежащей Петру Порошенко. Об этом пишет УП. Off the record.

При этом детективов не пускают в помещение, “объясняя, что там приемная народного депутата“, уточняет издание со ссылкой на свои источники.

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Ранее СМИ написали, что глава АП Андрей Богдан звонит генпрокурору Юрию Луценко и требует арестовать активы Петра Порошенко. Также в АП надеются найти нового генпрокурора, который согласится на такие аресты. Одним из кандидатов называют Руслана Рябошапку.

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