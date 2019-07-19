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Детективы НАБУ обыскивают клуб Порошенко - УП

Комментариев: 8
Издание сообщает, что внутрь представителей бюро не пускают.
Элитный клуб Порошенко пытаются обыскать детективы
Элитный клуб Порошенко пытаются обыскать детективы
president.gov.ua

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Детективы НАБУ приехали с обысками в элитный спортклуб “5 элемент“, принадлежащей Петру Порошенко. Об этом пишет УП. Off the record.

При этом детективов не пускают в помещение, “объясняя, что там приемная народного депутата“, уточняет издание со ссылкой на свои источники.

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Ранее СМИ написали, что глава АП Андрей Богдан звонит генпрокурору Юрию Луценко и требует арестовать активы Петра Порошенко. Также в АП надеются найти нового генпрокурора, который согласится на такие аресты. Одним из кандидатов называют Руслана Рябошапку.

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Теги: НАБУ, детективы, обыски, клуб, Порошенко
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Комментариев (8)
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Бигсэм    19.07.2019, 12:23
Оценка:  +1
Бигсэм
Интересно, что они там ищут? Галочку для отчёта?
VSHIVANKA    19.07.2019, 12:21
Оценка:  +3
VSHIVANKA
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Порошенко до этого заявил, что направляется в Страсбург, чтобы сформировать мощную группу союзников среди евродепутатов......)))))))
alex-zol    19.07.2019, 11:50
Оценка:  +7
alex-zol
на зону хряка!
sharry-sharry    19.07.2019, 11:55
Оценка:  -2
sharry-sharry
Только после путлера!
ВыВсеВрети    19.07.2019, 12:01
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
как только приедет из Ростова, так и сразу!...))))))))
T-REX2    19.07.2019, 11:48
Оценка:  +5
T-REX2
Петю нашли?
ВыВсеВрети    19.07.2019, 12:02
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
пока нет, но найдут!...))))))
T-REX2    19.07.2019, 12:22
Оценка:  +3
T-REX2
а под столом смотрели?
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