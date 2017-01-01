В кафе Запорожья подстрелили двух людей

В результате инцидента пострадали два человека, среди которых иностранец. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В Запорожье в кафе произошла перестрелка, в результате которой два человека получили огнестрельные ранения. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УНН.

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В центре Запорожья в местном кафе произошел конфликт между посетителями и охранником, в результате которого посетители вынуждены были покинуть заведение.

Но мужчины вернулись через некоторое время и один из них нанес охраннику заведения удары битой, а второй несколько раз выстрелил в сторону охранника, работников заведения и посетителей.

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В результате инцидента пострадали два человека, среди которых иностранец. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Начато уголовное производство по статьям “умышленное убийство, с при меткой “покушение” и “хулиганство“.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, устроившего перестрелку в пивном баре Киева.

Ранее сообщалось, что житель Киевской области застрелился в отделении полиции. В помещении полиции в Ирпене мужчина неизвестным образом освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и начал угрожать им правоохранителям. Позже мужчина с оружием в руках внезапно развернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову.

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