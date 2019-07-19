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Вадим Новинский встретился с Патриархом Кириллом

Комментариев: 8
Вадим Новинский встретился с Патриархом Кириллом

“Искренне считаю, что только авторитет и влияние канонической Украинской Православной Церкви сможет вернуть мир и благополучие в Украину. Только Церковь поможет преодолеть войну и лихолетия, и мы снова заживем в мире и дружбе со всеми нашими соседями. Сегодня некоторые политики пытаются доказать, что только они могут договориться с нашим самым большим соседом. Но на деле всё это банальный предвыборный пиар. Наши народы связывают не только газ, граница и экономика. По-настоящему нас объединяют наша общая история и наша Православная вера. И мне особо отрадно, что в день памяти преподобного Сергия Радонежского молитвы и помыслы Святейшего Патриарха Кирилла были об Украине и украинском народе“ - заявил глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Напомним, что вчера Лидер фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский, находясь с визитом по случаю празднования дня памяти преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в составе делегации Украинской Православной Церкви, обратился за благословением к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу:“Ваше Святейшество, просим Вашего Патриаршего благословения богохранимой стране нашей Украине и боголюбимому украинскому народу“, - сказал Вадим Новинский. Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, благословляя украинский народ, сказал: “И Украина - святая земля, и народ украинский каждый день в моем сердце и моих молитвах. Я хотел бы всех вас, мои дорогие, поддержать на том пути, который вы избрали. Единственный верный путь - быть с Церковью Господа и Бога, которую Он стяжал Своей кровью. Не с квази-церковью, не с организацией, именующей себя церковью, а с реальным Телом Христовым. И тогда общение в этом Теле Христовом друг с другом, наипаче же с самим Господом, будет укреплять нас и помогать преодолевать трудности, которыми, к сожалению, в обилии отмечен сегодня исторический путь любимой для меня Украины. Но мы верим, что пройдет ночь и наступит день. Храни вас всех Господь!“.         

Кроме того, накануне этого визит, Вадим Новинский дал совместное интервью с предстоятелем Украинской Православной Церкви митрополитом Онуфрием, где Глава УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, отвечая на вопрос журналиста о том, как наладить диалог с Донбассом и возобновить обмен пленными всех сторон конфликта, заявил: “Вопросом обмена пленными наша церковь занимается уже несколько лет. Не буду перечислять, кого мы освободили. Но с Божьей помощью нам это удалось… Я уже обратился с соответствующими письмами и к нашему президенту Владимиру Зеленскому, и к главе РПЦ Святейшему патриарху Кириллу. Если раньше обменивали группы людей, то сегодня мы просим обменять всех на всех. Наша цель – чтобы линии разграничения не было, чтобы она исчезла. Украинцы, которые живут по ту сторону линии разграничения, считают себя украинцами, поэтому к ним, к их желаниям нам стоит прислушиваться“

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Комментариев (8)
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T-REX2    19.07.2019, 12:44
Оценка:  -4
T-REX2
связался с попом-выборы проебал.проверено на порохе
BROKER666    19.07.2019, 12:35
Оценка:  0
BROKER666
два дыбила - это сила
ВосставшийИзБана    19.07.2019, 12:36
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Дебилы те, кто свои копейки несет в церковь.
ВыВсеВрети    19.07.2019, 12:28
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
поехал инструкции у черта получать!...))))))
WTF2wtf    19.07.2019, 12:24
Оценка:  +1
WTF2wtf
Новинский и в Грузию недавно ездил, с российскими депутатами ... когда там потом сразу начались массовые митинги местных против россии
krolikoff_net    19.07.2019, 12:16
Оценка:  +3
krolikoff_net
Какое отношение офицер фсбе гундяев имеет к канонической православной церкви Украину ПЦУ ?
ВосставшийИзБана    19.07.2019, 12:19
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Конкурент.
krolikoff_net    19.07.2019, 12:51
Оценка:  +1
krolikoff_net
Когда во времена покращення гундяев приезжал в Одессу, весь центр оцепили, людей поразгоняли. Многие наивные бабушки хотели встретиться с генерал-майором фсб в рясе, но их не пустили. Бабульки испытали культурный шок.
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