В НАБУ подтвердили и назвали причину обысков в клубе 5 элемент и корпорации Богдан

В НАБУ подтвердили факт обысков в ОАО Богдан Моторс и спортивном клубе 5 элемент.

В НАБУ дали комментарий касательно обысков на предприятиях Петра Порошенко facebook.com/nabu.gov.ua/

Под руководством САП НАБУ проводит обыски в помещениях ОАО Автомобильная Компания Богдан Моторс и спортивном клубе 5 элемент.

Об этом НАБУ сообщили в Facebook.

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Причина обысков – расследование растраты госимущества в особо крупных размерах чиновниками Минобороны и Генштаба ВСУ Украины.

Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины в 2015-2018 годах. По мнению следствия, они незаконно внесли в госзаказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины – говорится в сообщении

Ранее СМИ написали, что глава АП Андрей Богдан звонит генпрокурору Юрию Луценко и требует арестовать активы Петра Порошенко. Также в АП надеются найти нового генпрокурора, который согласится на такие аресты. Одним из кандидатов называют Руслана Рябошапку.

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