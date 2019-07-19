В НАБУ подтвердили и назвали причину обысков в клубе 5 элемент и корпорации Богдан
Под руководством САП НАБУ проводит обыски в помещениях ОАО Автомобильная Компания Богдан Моторс и спортивном клубе 5 элемент.
Об этом НАБУ сообщили в Facebook.
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Причина обысков – расследование растраты госимущества в особо крупных размерах чиновниками Минобороны и Генштаба ВСУ Украины.
Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины в 2015-2018 годах. По мнению следствия, они незаконно внесли в госзаказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины – говорится в сообщении
Ранее СМИ написали, что глава АП Андрей Богдан звонит генпрокурору Юрию Луценко и требует арестовать активы Петра Порошенко. Также в АП надеются найти нового генпрокурора, который согласится на такие аресты. Одним из кандидатов называют Руслана Рябошапку.
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