Одесская полиция задержала организатора убийства бывшего мера Тирасполя

Подозреваемый находится под стражей. Следствие продолжается.

Полиция города Одессы задержала 56-летнего уроженца соседнего государства в рамках расследования дела об убийстве экс-мера Тирасполя Андрея Безбатченко. Мужчина подозревается в организации убийства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полицейских, убийство было осуществлено по корыстным мотивам. Подозреваемый хотел завладеть имуществом погибшего.

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“Для реализации задуманного подозреваемый подобрал трех сообщников. По заранее разработанному плану злоумышленники проникли в дом мужчины и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где и убили“ – говорится в сообщении.

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Указанное событие было квалифицировано по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), п 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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