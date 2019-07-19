Одесская полиция задержала организатора убийства бывшего мера Тирасполя
Полиция города Одессы задержала 56-летнего уроженца соседнего государства в рамках расследования дела об убийстве экс-мера Тирасполя Андрея Безбатченко. Мужчина подозревается в организации убийства.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По данным полицейских, убийство было осуществлено по корыстным мотивам. Подозреваемый хотел завладеть имуществом погибшего.
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“Для реализации задуманного подозреваемый подобрал трех сообщников. По заранее разработанному плану злоумышленники проникли в дом мужчины и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где и убили“ – говорится в сообщении.
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Указанное событие было квалифицировано по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), п 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
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