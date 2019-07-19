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Шефир о запрете на въезд артистам из РФ: Так мы ничего не добьемся

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Первый помощник президента Владимира Зеленского прокомментировал запрет на въезд в Украину артистам из РФ.
Помощник президента Сергей Шефир
Помощник президента Сергей Шефир
УНИАН

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир прокомментировал запрет на въезд российским артистам, а также рассказал о планируемом еще в 2015 году телемосте с Иваном Ургантом.

Об этом Шефир рассказал в интервью изданию Левый берег.

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“У Квартала в 2015 году была идея проведения телемоста вместе с Иваном Ургантом. Тогда как раз звезд забрасывали яйцами, Зеленского преследовали. В то время сериал еще не был запрещен. Было гонение на Лорак… хотя понятно, что она совершала ошибки“ – отметил Шефир.

  • О возможной отмене запрета на въезд в Украину артистам из РФ

Этот вопрос пока не поднимался. Лично я негативно отношусь к культурным запретам, потому что таким образом мы ничего не добьемся – Шефир

  • Об артистах, которые нарушали закон при въезде в Украину (пересекали границу с Крымом со стороны Керченского моста или авиасообщением с РФ)

У нас не только гибридная война, а какое-то гибридное ощущение прав человека. Очень много людей, которые туда поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно – Шефир

  • О том, кого Шефир считает нормальными и ненормальными

Я не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники. Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять - Шефир

  • О взаимоотношениях с РФ

Я разделяю ваше мнение. Но это не значит, что мы не должны доказывать им, что у нас более свободная и демократическая страна, потому что они наши соседи, нам с ними дальше жить. Мы никуда на карте от них не денемся, как бы ни хотели - Шефир

Напомним, ранее появилась информация, что телемост Киев-Москва пройдет в пятницу. Украино-российский телемост обещают показать в эту пятницу на российском ТВ.

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Теги: Сергей Шефир, артисты рф, Украина, РФ
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Комментариев (1)
nazareth_fed    19.07.2019, 13:10
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nazareth_fed
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