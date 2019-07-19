РФ не будет обсуждать Крым на "нормандских встречах"
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Вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в “нормандском формате“, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передают РИА-Новости.
По его словам, повестка дня переговоров в целом четко определена. “К сфере компетенции “нормандского формата“ относится проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе“, - отметил он.
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“Ни о каком “статусе“ Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит“, - заявил Карасин.
Напомним, ранее главы МИД России и Германии обсудили Украину.
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Опять таки, откуда вы знаете субсидировала Украина Крым или нет, вам это киселев рассказал или су-кабеева с мужем, а может вы видели финансовые документы. Вы сейчас чеченам дань платите, а глубинке куки.
затем Крым ...
О каком возврате Крыма и Донбасса ты говоришь, это после перекрытия электричества и воды. Забудь.
Тем более твой соратник BROKER666 сказал, что Украине не нужна эта опухоль и вы не собираетесь субсидировать их, хотя вы это и раньше не делали.
запомни недоразумение, это называется многоходовочка!...))))
отвлеч ь интеллектуалов таких как ты на росии, от других проблем, внутренних...!
соска, ты знаешь сколько пу отдал земли китайцам???...)))))))