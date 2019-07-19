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РФ не будет обсуждать Крым на "нормандских встречах"

Комментариев: 12
В Москве заявили, что вопрос Крыма "решен окончательно и бесповоротно".
Россия отказывается говорить о статусе Крыма с Украиной
Россия отказывается говорить о статусе Крыма с Украиной
EPA/UPG

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Вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в “нормандском формате“, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передают РИА-Новости.

По его словам, повестка дня переговоров в целом четко определена. “К сфере компетенции “нормандского формата“ относится проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе“, - отметил он.

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“Ни о каком “статусе“ Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит“, - заявил Карасин.

Напомним, ранее главы МИД России и Германии обсудили Украину.

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Теги: Крым, РФ, Украина, аннексия, нормандский формат
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Комментариев (12)
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vindicta    19.07.2019, 14:28
Оценка:  +1
vindicta
Удивляет ваша логика, а с какой это стати мы должны снабжать захватчика водой и электроэнергией?
Опять таки, откуда вы знаете субсидировала Украина Крым или нет, вам это киселев рассказал или су-кабеева с мужем, а может вы видели финансовые документы. Вы сейчас чеченам дань платите, а глубинке куки.
fkrfyfan    19.07.2019, 14:01
Оценка:  -6
fkrfyfan
На украине могут сами с собой обсуждать сколько угодно
vindicta    19.07.2019, 14:21
Оценка:  +3
vindicta
Значит на рассии еще большему количеству ватников станет жить хуже, санкции то никто не отменял.
ВыВсеВрети    19.07.2019, 14:28
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
дело времени! двойники все ровно передохнут!...))))))))))
BROKER666    19.07.2019, 13:51
Оценка:  -3
BROKER666
меньше голосов будет за РыгоАналов и УКРАИНА не будет работать на субсидирования этой злокачественной опухоли... пусть ордынцы своими пенсиями и налогами кормят этих дармоедов
krolikoff_net    19.07.2019, 13:50
Оценка:  +2
krolikoff_net
В Крыму надо применять ту же тактику что и на Донбассе - неспеша переносить границу.
fkrfyfan    19.07.2019, 13:57
Оценка:  -5
fkrfyfan
Одевай форму бери ружбайку и вперёд, переноси!!!
WTF2Wrf    19.07.2019, 13:44
Оценка:  +9
WTF2Wrf
Сначала возврат оккупированного россией Донбасса,
затем Крым ...
birtov1990    19.07.2019, 14:17
Оценка:  -5
birtov1990
WTF2Wrf
О каком возврате Крыма и Донбасса ты говоришь, это после перекрытия электричества и воды. Забудь.
Тем более твой соратник BROKER666 сказал, что Украине не нужна эта опухоль и вы не собираетесь субсидировать их, хотя вы это и раньше не делали.
ВыВсеВрети    19.07.2019, 14:26
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
соска!..ты так же разбираешь в политике?!..)))))))
запомни недоразумение, это называется многоходовочка!...))))
отвлеч ь интеллектуалов таких как ты на росии, от других проблем, внутренних...!
соска, ты знаешь сколько пу отдал земли китайцам???...)))))))
ira0958    19.07.2019, 13:44
Оценка:  -8
ira0958
Крым не будем обсуждать нигде и ни с кем. С Крымом всё решено, вопрос закрыт.
ВыВсеВрети    19.07.2019, 13:51
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
кто его закрыл?!...
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