РФ не будет обсуждать Крым на "нормандских встречах"

В Москве заявили, что вопрос Крыма "решен окончательно и бесповоротно".

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Вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в “нормандском формате“, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передают РИА-Новости.

По его словам, повестка дня переговоров в целом четко определена. “К сфере компетенции “нормандского формата“ относится проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе“, - отметил он.

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“Ни о каком “статусе“ Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит“, - заявил Карасин.

Напомним, ранее главы МИД России и Германии обсудили Украину.

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