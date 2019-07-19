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В штабе ООС назвали имя погибшего на растяжке военного

Комментариев: 3
Богдан Бигус и его товарищ наткнулись на растяжку уже после боевого задания.
Бигусу было всего 28 лет
Бигусу было всего 28 лет
Facebook штаба ООС

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В зоне проведения ООС на Донбассе погиб военнослужащий из Хмельницкого Богдан Бигус. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого городского совета.

28-летний Бигус служил в 9-м отдельном полку специального назначения ВСУ. Военный погиб, когда уже возвращался из боевого задания со своим товарищем, сообщает местное издание Всім.

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В этот момент он наткнулся на растяжку и погиб от осколочных ранений. Товарища Бигуса госпитализировали. У погибшего остались мама, жена и двое маленьких детей.

В горсовете добавили, что с Богданом Бигусом попрощаются 21 июля в 12:00 на Майдане Независимости.

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Напомним, за сутки 18 июля сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военный погиб и еще два получили ранения.

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Теги: военный, ООС, смерть, гибель, Хмельницкий, похороны
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Комментариев (3)
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Boxerogos    19.07.2019, 14:24
Оценка:  -3
Boxerogos
Сами поставили,сами и подорвались.Как говорится:"Не рой яму другому"...Но у наёмников вечно не так как у людей...
WTF2wtf    19.07.2019, 14:35
Оценка:  +3
WTF2wtf
Упоротый антиукраинский бот из раши,
просто нах
WTF2wtf    19.07.2019, 13:58
Оценка:  0
WTF2wtf
Царствие небесное погибшему украинскому солдату!
(((
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