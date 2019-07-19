"Больше не бандит": В Украине впервые по новому закону оправдали бойца ОУН

Впервые Национальная комиссия по реабилитации оправдала 90-летнего оуновца Ивана Мирона, который был осужден в СССР.

Национальная комиссия по реабилитации оправдала 90-летнего оуновца из Закарпатья Ивана Мирона. Он отбыл 25 лет в советской тюрьме.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

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По словам Вятровича, Мирон оказался первым реабилитированным по обновленному Закону Украины “О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов“.

В свою очередь Иван Мирон поделился воспоминаниями о жизни в селе до прихода советских властей.

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“Другая жизнь была, любовь к земле была, пока не пришли с коллективизацией. Люди “газдувалы“ себе, держали скотину. Кто меньше земли имел, кто больше... А потом: косишь на своем поле за пятку копну: четыре отдаешь, а только одна, пятая, тебе“ – отметил Мирон.

По словам бывшего оуновца, принимали в колхоз в добровольно-принудительном порядке.

А как принимали в тот колхоз? Заводили в темную комнату, сажали за стол, давали бумагу и ручку: пиши, что хочешь в “калхоз“. А, не хочешь? Тогда говорили: Клади руку на стол, рубить будем, вот как будешь калека - можешь не идти в колхоз, там калеки не нужны, там работать надо – подчеркнул Мирон

Напомним, Харьковский горсовет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение. За проголосовали 59 депутатов, против – 13.

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