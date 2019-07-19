Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Больше не бандит": В Украине впервые по новому закону оправдали бойца ОУН

Комментариев: 1
Впервые Национальная комиссия по реабилитации оправдала 90-летнего оуновца Ивана Мирона, который был осужден в СССР.
Бывший оуновец Иван Мирон
Бывший оуновец Иван Мирон
volodymyr.viatrovych

Национальная комиссия по реабилитации оправдала 90-летнего оуновца из Закарпатья Ивана Мирона. Он отбыл 25 лет в советской тюрьме.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

Читай также: Украинка может сесть на 5 лет за продажу коммунистической символики на ОЛХ

По словам Вятровича, Мирон оказался первым реабилитированным по обновленному Закону Украины “О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов“.

В свою очередь Иван Мирон поделился воспоминаниями о жизни в селе до прихода советских властей.

Читай также: В Украине ответили на расследование Польши о “геноциде“ ОУН-УПА

“Другая жизнь была, любовь к земле была, пока не пришли с коллективизацией. Люди “газдувалы“ себе, держали скотину. Кто меньше земли имел, кто больше... А потом: косишь на своем поле за пятку копну: четыре отдаешь, а только одна, пятая, тебе“ – отметил Мирон.

По словам бывшего оуновца, принимали в колхоз в добровольно-принудительном порядке.

А как принимали в тот колхоз? Заводили в темную комнату, сажали за стол, давали бумагу и ручку: пиши, что хочешь в “калхоз“. А, не хочешь? Тогда говорили: Клади руку на стол, рубить будем, вот как будешь калека - можешь не идти в колхоз, там калеки не нужны, там работать надо – подчеркнул Мирон

Напомним,  Харьковский горсовет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение. За проголосовали 59 депутатов, против – 13.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Владимир Вятрович, иван мирон, ОУН
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    19.07.2019, 14:43
Оценка:  0
fkrfyfan
Надо было эту мразь ещё тогда расстрелять и сейчас идиоту вуйковичу работы бы не было
Коляка    19.07.2019, 14:38
Оценка:  -1
Коляка
куда катится эта страна?
T-REX2    19.07.2019, 14:22
Оценка:  +1
T-REX2
вот выблядки не успокоятся.СССр виновен лишь в том,что незгноил этих мразей еще тогда
ВАТА_FUCK    19.07.2019, 14:39
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Да нет, это сср их "мразями" назначил!
birtov1990    19.07.2019, 14:43
Оценка:  0
birtov1990
ВАТА_FUCK
А, что ты скажешь про Польши, которые их тоже считают преступниками.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь