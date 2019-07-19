Военные называли причиной Иловайска парад 2014 года - Шефир

У президента заявили, что отмена военного парада связана еще и с тем, что наша армия живет не так уж хорошо.

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Первый помощник президент Сергей Шефир заявил, что военные считали причиной недоотправки в Иловайск какой-то техники и войск военный парад 2014 года на День независимости. Об этом этом он рассказал в интервью LB.ua.

“Может, это было эмоционально. У меня засели в голове воспоминания об Иловайском котле 2014 года“, - прокомментировал он решение Владимира Зеленского отменить парад.

“Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен“, - считает Шефир.

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При этом он подчеркнул, что страна отметит День Независимости, но армия у нас пока живет не так хорошо, чтобы проводить парады.

“Она намного сильнее, чем в 2014 году. Путин может пойти на мир, потому что армия, которая встречала сопротивление со стороны Украины в 2014 году, и сегодняшняя - два разных уровня по боевому опыту, по оснащению“, - пояснил Шефир.

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“Но мы также видим, чего еще не хватает и как живут солдаты в АТО“, - добавил помощник президента. “Я считаю, что парад - способ показать быструю победу. У нас же не спринтерская дистанция“, - отметил Шефир.

Напомним, ранее Шефир рассказал, с кем готовы заключить коалицию в партии “Слуга народа“.

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