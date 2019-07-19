Одно дело в ГБР, два в прокуратуре: почему идет в нардепы Михаил Терентьев
На внеочередные выборы в Верховную Раду идет немалодепутатов местных советов. Один из них – депутат Киевсовета и директор КП "Инженерный центр" Михаил Терентьев, который баллотируется по 221 мажоритарному округу от партии Порошенко "Европейская Солидарность" - пишет журналист Гришин в своём посте на ФБ.
Об этом сообщает издание Наш Киев.
Одно из самых громких дел, в которых фигурирует Михаил Терентьев, связано с так называемым "мостом Кличко". Руководство возглавляемого им "Инженерного центра", которое выступало заказчиком работ, подозревают в разворовывании средств во время строительства. "Инженерный центр" и один из подрядчиков увеличили стоимость финансируемого из бюджета проекта с 255,5 миллионов гривен до почти 420 миллионов, часть из которых, по мнению ГБР, могла быть украдена. Кроме того, по данным следствия, "Инженерный центр" уже с другим подрядчиком еще и подделали документацию по стоимости разработки проекта, в результате чего были дополнительно выведены более 11 миллионов гривен из бюджета.
Уголовное производство №6201900000000061
Еще одно уголовное производство №4201810110000006
Фигурирует предприятие Терентьева и в производстве Шевченковской районной прокуратуры№420181011
Так куда же делись бюджетные средства? Вероятный ответ можно поискать в декларации Михаила Терентьева. Смомента назначения директором коммунального предприятия благосостояние его семьи существенно улучшилось. Только за первые два с половиной года работы он добавил к своим накоплениям около 25 тысяч долларов – больше, чем заработал за весь 2018-ой. А жена Терентьева Светлана за это же время приобрела две квартиры в столичных новостройках и земельный участок в Великих Дмитровичах под Киевом. Хотя ее доходы за последние три года составили меньше 100 тысяч гривен.