Одно дело в ГБР, два в прокуратуре: почему идет в нардепы Михаил Терентьев

На внеочередные выборы в Верховную Раду идет немалодепутатов местных советов. Один из них – депутат Киевсовета и директор КП "Инженерный центр" Михаил Терентьев, который баллотируется по 221 мажоритарному округу от партии Порошенко "Европейская Солидарность" - пишет журналист Гришин в своём посте на ФБ.

Об этом сообщает издание Наш Киев.

Одно из самых громких дел, в которых фигурирует Михаил Терентьев, связано с так называемым "мостом Кличко". Руководство возглавляемого им "Инженерного центра", которое выступало заказчиком работ, подозревают в разворовывании средств во время строительства. "Инженерный центр" и один из подрядчиков увеличили стоимость финансируемого из бюджета проекта с 255,5 миллионов гривен до почти 420 миллионов, часть из которых, по мнению ГБР, могла быть украдена. Кроме того, по данным следствия, "Инженерный центр" уже с другим подрядчиком еще и подделали документацию по стоимости разработки проекта, в результате чего были дополнительно выведены более 11 миллионов гривен из бюджета.

Уголовное производство №6201900000000061 9 по статье 191 было открыто ГБР в мае 2019 года. Терентьеву может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.А в скором времени в Госбюро расследований могут заинтересоваться еще одним решением Михаила Терентьева. 12 июня он подписал протокол о выделении на строительство моста еще почти 74 миллионов гривен. Это при том, что тот официально открыли почти за три недели до этого.

Еще одно уголовное производство №4201810110000006 2открыто в феврале 2018 года Киевской местной прокуратурой №10. Дело в том, что в течение двух лет "Инженерный центр" трижды заказывал капитальный ремонт одного и того же объекта - Киевской детской клинической больницы №2. В ноябре 2016 года на ремонт было выделено около 15,5 миллионов гривен, впоследствии работы были выполнены и приняты. Но уже в июне 2017-гопредприятие Терентьева еще раз заказало ремонт на 7 миллионов, причем без проведения тендера. А в феврале 2018-го "Инженерный центр" заказал работы в третий раз –почти за 62 миллиона. При этом работы среди прочегокаждый раз предусматривали установку умывальников и унитазов. Правоохранители уверены, что таким образом руководство предприятия выводило бюджетные средства.

Фигурирует предприятие Терентьева и в производстве Шевченковской районной прокуратуры№420181011 00000093, открытом в марте 2018-го. В конце 2017 года предприятие заказало уста новку специальных знаков на въездах в Киев. На это было выделено почти 4 миллиона гривен из бюджета, а закончить планировали к марту. Но весна пришла, а обещанные знаки так и не появились. В результате в действиях руководителя "Инженерного центра" и его подрядчика усмотрели преступный сговор.

Так куда же делись бюджетные средства? Вероятный ответ можно поискать в декларации Михаила Терентьева. Смомента назначения директором коммунального предприятия благосостояние его семьи существенно улучшилось. Только за первые два с половиной года работы он добавил к своим накоплениям около 25 тысяч долларов – больше, чем заработал за весь 2018-ой. А жена Терентьева Светлана за это же время приобрела две квартиры в столичных новостройках и земельный участок в Великих Дмитровичах под Киевом. Хотя ее доходы за последние три года составили меньше 100 тысяч гривен.