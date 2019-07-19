Перед выборами пытались устроить "шатун-2" - МВД

В милиции рассказали, как выборы Рады пытались сорвать судом с жеребьевкой и телемостом.

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Перед внеочередными выборами в Верховную Раду была осуществлена попытка сорвать их проведение. Об этом сказал советник главы МВД Иван Стойко, передает УНН.

“Если говорить с политической точки зрения, ...мы тоже были готовы к любым ситуациям. Например, были попытки с российской стороны - это информационная война - так называемый телемост “Надо поговорить“, - отметил он.

“Что это было такое, мы понимаем. Я бы назвал это шатуном-два. Вы знаете о шатуне-один, который был раньше“, - пояснил Стойко.

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“То есть, должны состояться акции протеста, праворадикальные силы должны были громить, крушить телеканал, и на этом должна была сыграть Россия, как она всегда любит это делать. Было это отвергнуто“, - добавил он.

“И, конечно, политики, которые сегодня идут в ВР, также пытались это сделать. Доминирующей является одна из политических сил“, - намекнул Стойко. По его словам, в МВД прекрасно понимают, “на чьей стороне эта игра идет“ и “кто ее заказчик“.

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“Были попытки вообще сорвать выборы“, - добавил советник министра. Он напомнил, что одной из политических сил предпринималась попытка сделать переголосование относительно нумерации в бюллетенях.

“Если бы это произошло, конечно, 21-го были бы сорваны выборы, возможно, перенесены и прочее. Но этого не произошло, и мы сегодня говорим о том, что выборы состоятся вовремя“, - сообщил советник министра.

Ранее в СБУ заявили, что пока не фиксируют вмешатства РФ в выборы в украинский парламент.