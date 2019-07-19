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Население Украина сократилось, смертность превышает рождаемость – Госстат

Комментариев: 5
Государственная служба статистики опубликовала свежие данные по демографической ситуации в Украине.
Численность населения в Украине постепенно сокращается
Численность населения в Украине постепенно сокращается
Getty Images

В период с января по май 2019 года численность населения Украины сократилась на 120 тысяч человек. При этом смертность превышает рождаемость.

Об этом сообщает Госстат.

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На июнь 2019 года в Украине проживает 42 миллиона человек, а на 100 умерших приходится 49 рожденных. За первые полгода 2019 население Украины сократилось на 260 тысяч человек. В аналогичный период предыдущего года убыль составила 254 тысячи человек. При этом рожденных в 2019 также оказалось меньше – 126,7 тыс против 137,8 тыс в прошлом году.

Данные не включают информацию временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Данные Государственной службы статистики Украины
Данные Государственной службы статистики Украины
Скриншот

Ранее демограф заявлял, что мигрантов в Украину приезжает больше. Большинство выходцев из Азии считают Украину транзитной страной на пути в ЕС.

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Теги: Госстат, демография, Украина
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Комментариев (5)
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BabaYul    19.07.2019, 16:01
Оценка:  0
BabaYul
Откуда эти дурацкие цифры, если переписи населения не было уже почти 20 лет. Не говоря уже за Крым и Донбасс.
hatul_tov    19.07.2019, 15:43
Оценка:  +3
hatul_tov
в кастрюлях много не нарожаешь
Boxerogos    19.07.2019, 15:37
Оценка:  +4
Boxerogos
Ни можить быть!Фы фсьо фрёти!Эта фсьо нипрафта!Эта фсьо сакасал Путиг!)))))))))))))))))
Alex-Zmey    19.07.2019, 15:25
Оценка:  +5
Alex-Zmey
Спасибо нацикам за уничтожение страны, при коммунистах плохих строились заводы, население росло, а при "хороших" свидомых мразях все рушиться и мрут люди
T-REX2    19.07.2019, 15:10
Оценка:  +3
T-REX2
приходится 49 живорожденных
давай исчо
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