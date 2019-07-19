Население Украина сократилось, смертность превышает рождаемость – Госстат

Государственная служба статистики опубликовала свежие данные по демографической ситуации в Украине.

В период с января по май 2019 года численность населения Украины сократилась на 120 тысяч человек. При этом смертность превышает рождаемость.

Об этом сообщает Госстат.

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На июнь 2019 года в Украине проживает 42 миллиона человек, а на 100 умерших приходится 49 рожденных. За первые полгода 2019 население Украины сократилось на 260 тысяч человек. В аналогичный период предыдущего года убыль составила 254 тысячи человек. При этом рожденных в 2019 также оказалось меньше – 126,7 тыс против 137,8 тыс в прошлом году.

Данные не включают информацию временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Данные Государственной службы статистики Украины Скриншот

Ранее демограф заявлял, что мигрантов в Украину приезжает больше. Большинство выходцев из Азии считают Украину транзитной страной на пути в ЕС.

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