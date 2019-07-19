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"Запал иссяк": Парубий снова ответил Зеленскому отказом

Комментариев: 8
Парубий назвал предложение президента предвыборным шагом.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий
depositphotos.com

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий раскритиковал инициативу президента Владимира Зеленского и назвал ее предвыборным шагом. Речь идет о проведении внеочередного заседания Рады.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Парубия, “запал  для сессии завершился и исчерпался“.

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“Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал исчерпался. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная Рада Украины – не “Квартал“, не КВН, это наивысший законодательный орган государства“, - отметил спикер.

Также Парубий назвал предложение Зеленского “незаконным шоу“.

“И Верховная Рада Украины не будет принимать участия в каких-либо сомнительных незаконных шоу“, - подчеркнул Парубий.

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Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский дважды обращался к спикеру ВР Андрею Парубию с просьбой собрать Раду на внеочередное заседание. Парубий Зеленскому дважды отказал.

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Теги: Андрей Парубий, Владимир Зеленский
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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    19.07.2019, 16:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Кто запал?
Boxerogos    19.07.2019, 15:53
Оценка:  -2
Boxerogos
Умалишённый парубий-политический труп и надеюсь что скоро он станет трупом реальным,физическим.Пора ему дать"почистить пистолет".
fkrfyfan    19.07.2019, 15:35
Оценка:  +1
fkrfyfan
До дебила никак не дойдёт что он уже никто. Хотя и до этого таким же был
Кырмызы_вэ_бейаз    19.07.2019, 15:31
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Парубию нужно его справку об умственной отсталости вытатуировать на лбу, чтобы все кто его видит, понимали с кем они имеют дело!
Люблю_Украину    19.07.2019, 15:29
Оценка:  +1
Люблю_Украину
как они поняли что именно это сказал Парубий?
темп    19.07.2019, 15:26
Оценка:  +4
темп
Парубий ты реально тупой идиот. Как же ты ненавидишь Зеленского...
SINOBI-LIFE    19.07.2019, 15:40
Оценка:  -4
SINOBI-LIFE
Тупой идиот это ты!!!
Кырмызы_вэ_бейаз    19.07.2019, 15:46
Оценка:  +2
Кырмызы_вэ_бейаз
У тебя есть доказательства, что "темп" тупой идиот?
У Парубия есть официальная справка из психиатрической больницы, где ему поставили диагноз "умственная отсталость". У тебя есть такая же справка про "темпа" или ты - обычное тупое брехло?
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