"Запал иссяк": Парубий снова ответил Зеленскому отказом
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий раскритиковал инициативу президента Владимира Зеленского и назвал ее предвыборным шагом. Речь идет о проведении внеочередного заседания Рады.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Парубия, “запал для сессии завершился и исчерпался“.
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“Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал исчерпался. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная Рада Украины – не “Квартал“, не КВН, это наивысший законодательный орган государства“, - отметил спикер.
Также Парубий назвал предложение Зеленского “незаконным шоу“.
“И Верховная Рада Украины не будет принимать участия в каких-либо сомнительных незаконных шоу“, - подчеркнул Парубий.
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Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский дважды обращался к спикеру ВР Андрею Парубию с просьбой собрать Раду на внеочередное заседание. Парубий Зеленскому дважды отказал.
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