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У Порошенко отреагировали на обыски НАБУ

Комментариев: 10
В Евросолидарности заявляют, что следственные действия не имеют отношения к политсиле и ее лидеру Порошенко.
У Порошенко обыски НАБУ считают "грязной политической технологией"
У Порошенко обыски НАБУ считают "грязной политической технологией"
АП

В партии Европейская Солидарность заявляет, что следственные действия Национального антикоррупционного бюро не имеют никакого отношения ни к партии, ни к Петру Порошенко. Об этом говорится в заявлении партии в пятницу, 19 июля.

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В политсиле заявляют, что обыски проводятся в присутствии телекамер, “которые очевидно нужны для организации политической “картинки»“.

“Считаем, что именно это является главной целью такой “следственной активности“. В частности, первыми прибыли на место для ведения “следственных действий“ телекамеры тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации“, - утверждают в партии экс-президента.

В Евросолидарности считают такие действия “грязной политической технологией“, направленной против политсилы.

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“Когда это происходит в такой способ в последний день избирательной кампании, не остается никаких сомнений, что это является исключительно грязной политической технологией, направленной против Европейской Солидарности. И цель этого - остановить движение Украины в ЕС и НАТО“, - говорится в заявлении.

В заявлении также подчеркивает, что антикоррупционные органы, не должны принимать участие в “рязных политических играх, суть которых полностью понятна украинским избирателям“.

Как сообщалось, НАБУ проводит обыски в автомобильной компании Богдан Моторс, в том числе в киевском спортивном клубе 5 элемент. Следственные действия идут по делу о растратах средств чиновниками Минобороны и Генштаба.

Как известно, Богдан Моторс снова возглавляет экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, который вместе с сыном является фигурнатом резонансного скандала с коррупционными схемами в оборонке.

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Теги: Выборы, обыск, Порошенко, НАБУ, Европейская солидарность
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Комментариев (10)
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Boxerogos    19.07.2019, 17:29
Оценка:  +4
Boxerogos
Правда?А где же проводили эту"провокацию"?На вокзале?В аэропорту?В больнице?Нет.Обыски проводили в гадюшнике нетрезвеющего коррупционера-убийцы Педи Пидоpoшенко.А телекамеры были лишь для того чтобы все видели правду.Мы же в Европу стремимся,а не в Африку,куда нас всех тянул Педя Пидоpoшенко.
МаксимУм    19.07.2019, 17:17
Оценка:  +3
МаксимУм
Пора ПЕ на нары...
ПродувКротов    19.07.2019, 17:26
Оценка:  -6
ПродувКротов
За что ? За то что путену не угодил ? Так в Украине нет таких законов. К тому же сам путен давно сдох.
ЗаУкраину    19.07.2019, 17:28
Оценка:  +3
ЗаУкраину
да какая разница тот это ПУ, или клон? Главное что таким как ты он не дает покоя.
ПродувКротов    19.07.2019, 17:08
Оценка:  -7
ПродувКротов
Какая может быть коррупция в частной структуре, не связанной с госбюджетом ? НАБУ - клоуны Интересно, сколько стоят их гастроли ?
ЗаУкраину    19.07.2019, 17:27
Оценка:  +4
ЗаУкраину
завали\поДДувало,, пусть даже если ЗЕ гонит картинку накануне, и то потроху уже ху*во, вон взбледнел как, ворюга.
alex-zol    19.07.2019, 17:06
Оценка:  +5
alex-zol
Армия-Шарий! Мова-Шарий! Вера-Шарий!!!)))))))))))))))))))
ПродувКротов    19.07.2019, 17:09
Оценка:  -7
ПродувКротов
Агент фсб-шарий, засранец-шарий, тупой клоун- шарий,
ЗаУкраину    19.07.2019, 17:29
Оценка:  +3
ЗаУкраину
в понедельник посмотрим кто такой Шарий.
T-REX2    19.07.2019, 16:23
Оценка:  +6
T-REX2
я не я и хата не моя
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