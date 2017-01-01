КСУ просят отменить закон об амнистии боевиков

"Самопомощь" собрала 53 голоса нардепов и подала представление в Конституционный суд.

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Фракция “Самопомощь“ собрала 53 подписи депутатов и подала представление в КСУ о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов и наемников. Об этом сообщила пресс-служба партии.

“Напомним, эти законы парламент еще предыдущего - VII созыва - принял в сентябре 2014 года по предложению президента Порошенко“, - говорится в сообщении.

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“Это было сделано во исполнение соглашения с дьяволом - Минских соглашений. И с нарушением закона - за закрытыми дверями и с выключенным табло в зале парламента“, - напоминает вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Согласно этим законам, оккупированной части Донбасса предоставляется широкая автономия с правом на собственные суды, вооруженные формирования и международную политику, а боевикам предоставляется амнистия, отметили в партии.

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Ежегодно действие закона об особом статусе отсрочивали, но закон до сих пор действует. “Мы понимаем, что следующий парламент может быть несостоятельным для противостояния особому статусу“, - пояснили в “Самопомощи“.

По мнению депутатов, законы совокупно нарушают 26 статей Конституции Украины. “Наибольшую угрозу они несут принципам независимости, суверенитета, унитарности, а также праву на местное самоуправление“, - уверены заявители.

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Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд вынес решение по закону об образовании.

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