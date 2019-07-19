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Зеленский толкнул министра обороны Полторака

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Зеленский оттолкнул Полторака рукой
Зеленский оттолкнул Полторака рукой
Скрин из видео

Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Соответствующее видео опубликовано в Facebook пользователем Жекой Шмалько.

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Сегодня министр обороны Степан Полторак и начальник  Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак показывали президенту образцы модулей для проживания военных. 

На видео показано, как Зеленский поздоровался с Полтораком и Хомчаком. После он отошел в сторону Руслана Рябошапки. В процессе разговора со всеми Зеленский оттолкнул Полторака. 

Ранее сообщалось о том, что партнеры Зеленского вернули РФ деньги, выданные на фильм. Компания Грин Филмс разорвала договор о финансировании и съемках, а также вернула в российский бюджет деньги.

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Теги: Владимир Зеленский, Степан Полторак
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Комментариев (2)
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Boxerogos    19.07.2019, 15:56
Оценка:  +2
Boxerogos
Зе потихоньку осознаёт в какое гадючье гнездо он попал...
ЛЮДАР    19.07.2019, 16:05
Оценка:  0
ЛЮДАР
100%
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