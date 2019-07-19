Зеленский толкнул министра обороны Полторака

Официальных комментариев по данному инциденту пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Соответствующее видео опубликовано в Facebook пользователем Жекой Шмалько.

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Сегодня министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак показывали президенту образцы модулей для проживания военных.

На видео показано, как Зеленский поздоровался с Полтораком и Хомчаком. После он отошел в сторону Руслана Рябошапки. В процессе разговора со всеми Зеленский оттолкнул Полторака.

Ранее сообщалось о том, что партнеры Зеленского вернули РФ деньги, выданные на фильм. Компания Грин Филмс разорвала договор о финансировании и съемках, а также вернула в российский бюджет деньги.

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