Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Посольство США предупреждает об угрозе насилия перед выборами

Комментариев: 0
Посольство советует в воскресенье и накануне избегать демонстраций и толп и быть готовыми к большему присутствию полиции на улицах.
Посольство США предупредило о рисках перед выборами
Посольство США предупредило о рисках перед выборами
УНИАН

Читай также: Сколько денег потратили партии на предвыборную агитацию в Украине

В посольстве США в Украине предупредили о рисках насилия в преддверие и день парламентских выборов в Украине 21 июля. Об этом говорится в сообщении посольства.

“Парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Риск насилия усиливается в периоды выборов, а в преддверии предыдущих выборов некоторые связанные с выборами демонстрации привели к насилию“, - отметили дипломаты.

Читай также: Тейлор советует Украине оттолкнуть Россию реформами и демократией

Посольство советует в воскресенье и накануне избегать демонстраций и толп, быть готовыми к большему присутствию полиции на улицах, следовать инструкциям правоохранителей и следить за обновлениями в местных СМИ.

Напомним, ранее в МВД заявили, что перед выборами парламента в Украине планировался “шатун-2“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: посольство, выборы, США, американцы, Украина, Рада, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь