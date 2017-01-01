Посольство США предупреждает об угрозе насилия перед выборами

Посольство советует в воскресенье и накануне избегать демонстраций и толп и быть готовыми к большему присутствию полиции на улицах.

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В посольстве США в Украине предупредили о рисках насилия в преддверие и день парламентских выборов в Украине 21 июля. Об этом говорится в сообщении посольства.

“Парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Риск насилия усиливается в периоды выборов, а в преддверии предыдущих выборов некоторые связанные с выборами демонстрации привели к насилию“, - отметили дипломаты.

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Посольство советует в воскресенье и накануне избегать демонстраций и толп, быть готовыми к большему присутствию полиции на улицах, следовать инструкциям правоохранителей и следить за обновлениями в местных СМИ.

Напомним, ранее в МВД заявили, что перед выборами парламента в Украине планировался “шатун-2“.

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