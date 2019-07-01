Жители Фастова возмущены агитацией Руслана Сольвара
На центральной площади города Фастова состоялся агитационный концерт, который серьезно возмутил местных жителей. Господин Сольвар нашел время для того, чтобы агитировать за себя, но не нашел времени для дебатов кандидатов 91 округа, который, кстати, состоялся на том же месте.
Об этом сообщает Политека со ссылкой на Политические Известия в Украине.
По сообщению СМИ, первым на агитационный концерт среагировал мэр Фастова Михаил Нетяжук, написав резко-негативный отзыв на своей странице в Фейсбуке:
Местные же жители наполняют группы в социальных сетях гневными комментариями и выражают свое резкое недовольство работой депутата в округе предыдущих 5 лет, обвиняют в схемах и недопустимом отношении к жителям округа.
Концерт, который Руслан Сольвар организовал для агитации принес совсем неожиданные реакции. Людей возмутила музыка, звучавшая к северу и не давала покоя никому, учитывая, что площадь на которой проходил концерт находится в самом центре города. Местные жители при этом замечают, что другие кандидаты себе такого не позволяли. И раздача шаурми- это уже не просто подкуп, это абсолютное унижение, отмечают фастовчане.
Вероятно господин Сольвар забыл, что общество изменилось и больше не будет продаваться ни за гречку ни за шаурму. И пока профессиональные инстанции проверяют все меры которые вчера состоялись в городе Фастове на предмет подкупа, люди уже с нетерпением ждут 21-го июля, ведь очень устали от этих предвыборных гонок.