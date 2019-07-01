Жители Фастова возмущены агитацией Руслана Сольвара

На центральной площади города Фастова состоялся агитационный концерт, который серьезно возмутил местных жителей. Господин Сольвар нашел время для того, чтобы агитировать за себя, но не нашел времени для дебатов кандидатов 91 округа, который, кстати, состоялся на том же месте.

Об этом сообщает Политека со ссылкой на Политические Известия в Украине.

По сообщению СМИ, первым на агитационный концерт среагировал мэр Фастова Михаил Нетяжук, написав резко-негативный отзыв на своей странице в Фейсбуке: