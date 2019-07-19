Уманскому заводу присудили первенство в пивной отрасли

Оргкомитет премии “Вибір країни“ подвел итоги комплексного исследования и объявил лучшие компании Украины. Ими стали производители и сервисные компании, которые в течение прошлого года достигли высоких показателей качества и эффективности работы, приверженности потребителей и присутствия на рынке. Так, в категории “Лучший производитель пива“ наивысшее количество баллов получила семейная пивоварня“Уманьпиво“.

Региональное предприятие по ключевым показателям деятельности обошло крупные пивные заводы и стало лидером отрасли. По словам CEO и совладельца “Уманьпиво“ Игоря Кисиля, для пивоварни среднего масштаба - это принципиально важное признание – украинцам пришлось по вкусу натуральное пиво. Так как продукция уманских пивоваров производится по классической рецептуре из собственного сырья, выращенного на полях компании, чистой артезианской воды, без добавления мальтозной патоки, кукурузы и других заменителей пивоваренного солода.

Премия “Вибір країни“ присваивается по результатам анализа годового дохода предприятия, объема основных средств и уплаченных налогов, отчислений на социальные нужды, производительности труда, уровня заработной платы и объемов реализованной продукции. По всему перечню параметров компания “Уманьпиво“ была признана победителем в своей номинации.

Уманская пивоварня постоянно модернизирует и усиливает производственные мощности, устанавливает современное европейское оборудование, придерживается международных стандартов качества продукции. Именно это позволяет компании успешно расширять свое присутствие не только во всех регионах Украины, но и на зарубежных рынках.

Информационная справка:

Пивоварня “Уманьпиво“ - украинский локальный производитель пива и безалкогольных напитков. На сегодняшний день одна из старейших пивоварен Украины. Основана в 1878 году. Предприятие выпускает натуральное пиво и напитки, все составляющие которых выращенные на собственных полях компании.