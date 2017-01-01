Главреда РИА Новости арестовали еще на 60 дней
Польский районный суд города Киева продлил арест главреду РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому еще на 60 дней. Решение приняла судья Елена Павленко.
Таким образом ходатайство прокуроров было удовлетворено.
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“Коллегия судей не находит оснований для удовлетворения ходатайства защитника о замене избранной для Вышинского меры пресечения в виде содержания под стражей“, - отметила она.
По словам судьи, Вышинский может скрыться от правосудия или повлиять на свидетелей. Личного обязательства, которое обещала защита, недостаточно.
Решение может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 7 дней.
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Ранее сообщалось о том, что Вышинский категорически против обмена.
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