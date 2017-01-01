Главреда РИА Новости арестовали еще на 60 дней

Кирилла Вышинского обвиняют в госизмене .

Польский районный суд города Киева продлил арест главреду РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому еще на 60 дней. Решение приняла судья Елена Павленко.

Таким образом ходатайство прокуроров было удовлетворено.

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“Коллегия судей не находит оснований для удовлетворения ходатайства защитника о замене избранной для Вышинского меры пресечения в виде содержания под стражей“, - отметила она.

По словам судьи, Вышинский может скрыться от правосудия или повлиять на свидетелей. Личного обязательства, которое обещала защита, недостаточно.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 7 дней.

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Ранее сообщалось о том, что Вышинский категорически против обмена.

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