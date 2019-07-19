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Климкин: Паспорта РФ на Донбассе – это знак Западу о федерализации Украины

Комментариев: 7
Министр иностранных дел предупредил о возможной опасности со стороны Российской Федерации.
Глава МИД Павел Климкин
Глава МИД Павел Климкин
facebook.com/pg/pavloklimkin.ua

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал решение российской стороны о выдаче паспортов на временно оккупированном Донбассе. По его мнению, решение связано с “желанием контролировать весь регион, а также вмешиваться во внутренние дела Украины“.

Об этом Павел Климкин написал на своей странице в Facebook.

По словам Климкина, паспортизация Донбасса является тайным посланием Западу о федерализации Украины.

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“Это же послание Путина не только и не столько нам, а прежде всего Западу. Причем как раз накануне наших выборов. И это послание очень простое: “Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях“ – подчеркнул Климкин.

По мнению главы МИД, противодействие российскому сценарию можно реализовать при консолидации и оперативности Украины и ее западных партнеров.

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“Противодействие этому существует. Но возможное и эффективное оно будет только в случае нашего стратегического взаимодействия с друзьями и партнерами. И видение стратегии должны предоставить мы. До того, как свой сценарий начнет навязывать Россия“ – отметил Климкин.

Ранее сообщалось о том, что Климкин дал совет Зеленскому по общению с Путиным. Министр иностранных дел посоветовал президенту не встречаться с лидером РФ без друзей Украины.

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Теги: Павел Климкин, паспортизация Донбасса, путин, РФ, Европа
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    19.07.2019, 17:22
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Это знак того, что рф официально признает, что она - оккупант.
ПродувКротов    19.07.2019, 17:25
Оценка:  +1
ПродувКротов
И это тоже.
Boxerogos    19.07.2019, 17:09
Оценка:  -6
Boxerogos
Клим,хватит пугать!Федерализация-лучшее что может ждать Украину.Не сопротивляйся,Клим и прочие"патриоты".Просто расслабьтесь,сучьи выблядки,и просто получайте удовольствие!)))))))))))))))))
ПродувКротов    19.07.2019, 17:01
Оценка:  +3
ПродувКротов
Зеля уже сейцчас выполняет все инструкции кремля по развалу нашей страны. После выборов , в случае победы еще одной толпы ЗЕ, процесс пойдет быстрее. И опомнится не успеем , как окажемся педеральным округом бурятии.
Boxerogos    19.07.2019, 17:14
Оценка:  -5
Boxerogos
Бабушка Виолетта,а как ты хотела?Беспредельный Майдан открыл Ящик Пандоры.Не захотели твои единомышленники жить по-Закону,тогда живите как скажут из-за бугра.))))))))))))))))))
ПродувКротов    19.07.2019, 17:25
Оценка:  +1
ПродувКротов
А что на Майдане было не по закону со стороны протестующих ? Это у вас на росиси холопы и быдло не имеют никаких прав. У нас право на протест закреплено в очень многих законах.
Boxerogos    19.07.2019, 17:35
Оценка:  -3
Boxerogos
Полоумная бабуся,подобную чушь ты тули своим соседям по палате,но не мне,здравомыслящему гражданину Украины.Лучше расскажи где прописано право на силовой захват госучереждений и силовое свержение конституционного строя.А я внимательно послушаю.))))))))))))
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