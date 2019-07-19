Климкин: Паспорта РФ на Донбассе – это знак Западу о федерализации Украины

Министр иностранных дел предупредил о возможной опасности со стороны Российской Федерации.

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал решение российской стороны о выдаче паспортов на временно оккупированном Донбассе. По его мнению, решение связано с “желанием контролировать весь регион, а также вмешиваться во внутренние дела Украины“.

Об этом Павел Климкин написал на своей странице в Facebook.

По словам Климкина, паспортизация Донбасса является тайным посланием Западу о федерализации Украины.

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“Это же послание Путина не только и не столько нам, а прежде всего Западу. Причем как раз накануне наших выборов. И это послание очень простое: “Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях“ – подчеркнул Климкин.

По мнению главы МИД, противодействие российскому сценарию можно реализовать при консолидации и оперативности Украины и ее западных партнеров.

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“Противодействие этому существует. Но возможное и эффективное оно будет только в случае нашего стратегического взаимодействия с друзьями и партнерами. И видение стратегии должны предоставить мы. До того, как свой сценарий начнет навязывать Россия“ – отметил Климкин.

Ранее сообщалось о том, что Климкин дал совет Зеленскому по общению с Путиным. Министр иностранных дел посоветовал президенту не встречаться с лидером РФ без друзей Украины.

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