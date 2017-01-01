Новый посол Германии вручила Зеркаль копии верительных грамот

Замминистра по евроинтеграции представила нового посла Германии в Украине.

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Замминиства по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи Зеркаль отметила важную роль Берлина в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины, нарушенной в результате агрессии РФ, а также в сохранении поддержки международного сообщества нашей стране.

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Она также заявила о весомой практической помощи правительства ФРГ в осуществлении реформ в Украине. “Положительно отмечен устойчивый рост торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества“, - говорится в сообщении.

Зеркаль ознакомила немецкого посла с итогами международных судебных процессов Украины против РФ и выразила уверенность, что Германия продолжит поддерживать усилия Украины по имплементации Москвой решений важных судебных инстанций.

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Фельдгузен, в свою очередь, дала высокую оценку состоянию демократии в Украине, свидетельством чего назвала свободные и демократические избирательные процессы.

Напомним, ранее Елена Зеркаль назвала судебные процессы между Украиной и РФ “юридическими Стелинградскими битвами“.