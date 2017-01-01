Под Сумами члена избиркома насмерть сбил пьяный водитель

Члена избиркома, идущую домой после подсчета бюллетеней, сбил насмерть пьяный водитель в Сумской области.

Водитель машины находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения su.npu.gov.ua

В Сумской области в Бурыни произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель насмерть сбил члена участковой избирательной комиссии. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Около 4 утра водитель машины наехал на женщину 1977 года рождения. От полученных травм она погибла на месте. Работница УИК возвращалась домой после подсчета полученных бюллетеней.

Правоохранители, приехавшие на место смертельной аварии, установили, что водитель был за рулем с признаками алкогольного опьянения. Погибшей оказалась Ольга Плевако, которая была членом избирательного участка № 590060 по округу № 159. Погибшая представляла Оппозиционный блок.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области водитель насмерть сбил двух велосипедистов. По информации правоохранителей, водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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