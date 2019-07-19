За две неделе на Донбассе погибли трое гражданских

В июле на востоке Украине резко увеличилось количество гибели гражданского населения. За полгода погибли 7 человек, а за две недели - 3.

В июле на Донбассе выросло количество погибших гражданских Getty Images

За две недели июля на Донбассе погибли трое гражданских, еще 13 были ранены. Об этом свидетельствуют данные миссия СММ ОБСЕ.

"Миссия подтвердила информацию о 3 погибших и 13 раненых гражданских лицах в период с 1 по 14 июля", - сказано в Twitter организации.

Согласно сообщению, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года достигло 81 человека: 10 погибших и 71 ранен.

Напомним, за сутки 18 июля сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военный погиб и еще два получили ранения.

Как сообщалось, с 21 июля на Донбассе стартует "хлебное перемирие". Это уже 19 попытка прекратить обстрелы в конфликтном регионе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet