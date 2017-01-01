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Суд избрал меру пресечения экс-главе Запорожской области – СМИ

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Константина Брыля подозревают в декларировании недостоверных данных на десятки миллионов гривен.
На Константина Брыля наденут электронный браслет
На Константина Брыля наденут электронный браслет
akzent.zp.ua

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему главе Запорожской областной госудасртвенно администрации Константину Брылю меру пресечения в виде личного обязательства без ношения электронного браслета. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на информацию из суда в пятницу, 19 июля.

"Личное обязательство, но без браслета", – сказал источник.

По его словам, решение было принято в пятницу.

Ранее сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении Брылю в декларировании недостоверных данных. Следствие установило, что он в электронных декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал.

Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества – недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Также стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Его подозревают в том, что он не указал в декларации одолженный миллион долларов.

Сам глава Минэнерго заявил о политическом контексте в подозрении, объявленном ему НАБУ.

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Теги: суд, Губернатор, Запорожская область, декларация, Электронный браслет, декларация о доходах, электронная декларация, е-декларации госслужащих
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Источник: korrespondent.net

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