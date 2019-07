Обыски перед выборами. В чем подозревают Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в помещениях автомобильной компании Богдан Моторс, в частности в спортивном клубе 5 элемент. Эти компании связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Уголовные дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко растут, как “грибы после дождя”.

На этот раз активизировалось НАБУ, хотя ранее проблемы у экс-главы государства были только с ГБР.

Корреспондент.net разбирался, чего в этих делах больше – политического давления или реального состава преступления.

Обыски НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в помещениях автомобильной компании Богдан Моторс, в частности в спортивном клубе 5 элемент.

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам".

Расследование детективы НАБУ ведут с апреля 2018 года.

Другой информации правоохранители не сообщают из-за необходимости сохранения тайны следствия.

Элитный фитнес-клуб 5-й элемент, принадлежит нескольким акционерным обществам, а конечными бенефициарами являются Порошенко и его соратник, нардеп Игорь Кононенко.

Владельцами частного акционерного общества Автомобильная компания "Богдан Моторс" являются несколько фирм, закрытых венчурных фондов и кипрская компания. Бенефициар корпорации Богдан – бывший первый заместитель секретаря СНБО, фигурант расследования о хищении в "Укроборонпроме" и бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковський, который официально приобрел ее у экс-президента в 2009 году.

Это не первый скандал с автомобилями Богдан для армии. В январе 2018 года волонтеры сообщали, что из 50 доставленных на фронт автомобилей Богдан-2251 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

Позже сообщалось, что структуры Министерства обороны самостоятельно закупают запчасти и ремонтные услуги для санитарных автомобилей Богдан 2251.

Роттердам +

НАБУ провело обыски и в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела Роттердам+.

Компания заявляет, что ранее полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации, и расценивает эти следственные действия "не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст".

"Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными их предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU", – говорится в заявлении компании 19 июля.

В нем указывается, что группа работает в штатном режиме, однако в данном случае терпит сопутствующий ущерб, являясь субъектом экономической деятельности и не имея никакого отношения к политическим процессам в стране.

Согласно сообщению ICU, обыск проводится в рамках так называемого дела Роттердам+ – открытого в марте 2017 года уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения.

Инвестгруппа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Под ее управлением находятся активы в объеме более 500 миллионов долларов.

Владельцем группы является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит соответственно 45,011005% и 44,992663% акций, еще 9,996332% - экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности главы Национального банка.

Помимо этого, некоторое время в ICU работал Дмитрий Вовк, впоследствии возглавивший НКРЭКУ.

Соломенский райсуд Киева в начале 2018 года предоставил НАБУ доступ к документам ICU Investment Management Ltd. по покупке в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года.

"В ходе досудебного расследования установлено, что компаниями – ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящими в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ, в период с сентября 2015 года по май 2016 года на Ирландской фондовой бирже осуществлялась покупка ценных бумах, эмитентом которых является DTEK Finance plc", - указано в судебных материалах.

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ формулы "Роттердам+" стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

В ICU опровергают все обвинения и заявляют: все операции были рыночными и осуществлены в полном соответствии с законодательством.

Что ответили у Порошенко

В партии Европейская солидарность Петра Порошенко заявили, что антикоррупционные органы не должны принимать участие в “грязных политических играх”.

“В последний день перед выборами Украина наблюдает за срежиссированным спектаклем, который имеет целью дискредитацию нашей политической силы и ее лидера. Подчеркиваем, что следственные действия не имеют никакого отношения ни к Европейской Солидарности, ни к Петру Порошенко. Причем это происходит в присутствии телекамер, которые очевидно нужны для организации политической “картинки””, — заявили в партии.

В партии считают, что обыски накануне выборов является “исключительно грязной политической технологией, направленной против партии”.

Грядет арест активов?

19 июля в СМИ также появилась информация, что в Офисе президента Владимира Зеленского добиваются ареста имущества Петра Порошенко.

По данным источника издания theБабель, глава Офиса президента Андрей Богдан в последние недели регулярно звонит в ГПУ, уговаривая генпрокурора Юрия Луценко инициировать подобный арест.

При этом, как отмечает издание, Луценко якобы отказывается. Он аргументирует это тем, что в свое время отказался наложить арест на активы медиагруппы 1+1, когда таких действий ждала от ГПУ прежняя власть.

Сам Луценко в ответ на просьбу прокомментировать свое общение с Богданом ответил журналистам издания: “Часто общаюсь. По служебным вопросам. Преимущественно отвечаю на вопросы о состоянии того или иного уголовного производства. Часто ли говорю нет? Бывает”.