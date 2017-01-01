Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Луценко показал, как чиновники взятку делили

Комментариев: 0
За взяточничество задержан заместитель мэра города и директор коммунального предприятия.

После обысков в горсовете Борисполя задержали первого заместителя мэра города и директора коммунального предприятия. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко в пятницу, 19 июля.

"Разница между словом и делом. Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тыс. грн", - написал генпрокурор.

По данным СМИ, речь идет о Николае Корнейчуке.

 

Ранее в полиции сообщили, что разоблачили чиновников Бориспольского горсовета в организации системы "откатов" и задокументировали факт вымогательства и получения взятки. 

Напомним, во время визита в Борисполь президент Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета и поспорил с мэром города.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Луценко, взятка, Борисполь, горсовет, чиновники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь