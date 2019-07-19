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Парубий подписал закон о кастрации педофилов

Комментариев: 10
Теперь закон о принудительной химической кастрации за изнасилование и растление несовершеннолетних передается на подпись президенту.
Парубий подписал закон о принудительной химической кастрации за изнасилование и растление несовершеннолетних
Парубий подписал закон о принудительной химической кастрации за изнасилование и растление несовершеннолетних
facebook.com/andriy.parubiy

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости (№6449).

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, документ возвращен с подписью председателя ВР сегодня, 19 июля.

Теперь закон передается для подпись президенту.

Химическая кастрация педофилов. Что приняла Рада

Ранее Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр. За законопроект №6449 за основу и в целом проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226.

Напомним, в июне в Украине был зафиксирован всплеск случаев сексуального насилия и убийства детей

 

 

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Теги: законы, педофилия, законопроект, педофилы, педофил, изнасилование, изнасилование детей, изнасилование малолетних, изнасилования, кастрация, Андрей Парубий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Хулиганка*    19.07.2019, 20:34
Оценка:  +2
Хулиганка*
Жаль что его папаша не попал под этот закон
VSHIVANKA    19.07.2019, 20:11
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ВИДИМО САМОМУ БОЯТЬСЯ УЖЕ НЕЧЕГО....))))
Брюква_и_Клюква    19.07.2019, 20:09
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Я смотрю, товарищи мокши против принудительной кастрации педофилов. И здесь возникает щекотливый вопрос: почему?
birtov1990    19.07.2019, 20:38
Оценка:  +1
birtov1990
Брюква_и_Клюква 19.07.2019, 20:09
Да нет мокши не против, только тебя очень жалко, как ты жить то будешь. Придется тебе становится пассивным гомиком.
Boxerogos    19.07.2019, 19:59
Оценка:  0
Boxerogos
Молодец,дебил со справкой!Теперь по этому закону пойдут в тюрьму и сам этот дебил и его хозяин Педя Педофилошенко и очень многие"патриоты".
sharry-sharry    19.07.2019, 20:33
Оценка:  -2
sharry-sharry
Чмо кацапское,ты что то перепутало...,на педофелию страдает твой божок кремлевский,снимающий с мальчиков маечки и целующий их в пупки,так что не перекручивай истину.
Ira0955    19.07.2019, 19:54
Оценка:  -2
Ira0955
Ура! Значить BoxerogosA-Антибеса скоро кастрируют!!! ))))
Ira0955    19.07.2019, 19:55
Оценка:  -3
Ira0955
Boxerogos - Антибес
Под козла опять залез
Отсосал ему пять раз
Гнойный, ватный пядарас!)))
Ira0955    19.07.2019, 19:57
Оценка:  -3
Ira0955
BoxerogosA родил
В сраку йобаный дибил
Его мамку Вовкай звали
Хором в рот всегда давали))))
birtov1990    19.07.2019, 20:02
Оценка:  +2
birtov1990
Ira0955
Соска а ты все туалетные стишки кропишь.
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