Парубий подписал закон о кастрации педофилов
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости (№6449).
Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, документ возвращен с подписью председателя ВР сегодня, 19 июля.
Теперь закон передается для подпись президенту.
Химическая кастрация педофилов. Что приняла Рада
Ранее Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр. За законопроект №6449 за основу и в целом проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226.
Напомним, в июне в Украине был зафиксирован всплеск случаев сексуального насилия и убийства детей.
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Да нет мокши не против, только тебя очень жалко, как ты жить то будешь. Придется тебе становится пассивным гомиком.
Под козла опять залез
Отсосал ему пять раз
Гнойный, ватный пядарас!)))
В сраку йобаный дибил
Его мамку Вовкай звали
Хором в рот всегда давали))))
Соска а ты все туалетные стишки кропишь.