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Перепутала с ядом для жуков: жительница Тернопольщины убила себя уколом

Комментариев: 7
Женщина умерла, случайно уколов себе вместо лекарств яд для жуков. Сын сообщил, что мать была малограмотная, читать не умела.
Лекарства лежали в ящике вместе с ампулами с ядом и снаружи были похожими
Лекарства лежали в ящике вместе с ампулами с ядом и снаружи были похожими
Корреспондент.net

На Тернопольщине летняя женщина ошибочно уколола себе яд для жуков вместо лекарств. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции в пятницу, 19 июля.

Так, в реанимационном отделении Козивской районной больнице умерла 68-летняя жительница села Золотая Слобода. В медицинское учреждение женщина попала с признаками отравления.

Полицейские, выехавшие на место и опросив родных и местного фельдшера, которая первой оказывала помощь односельчанке, выяснили, что женщина случайно уколола себе инъекцию с ядом от жуков, перепутав с препаратом для давления.

Сын сообщил, что мать была малограмотная, читать не умела. А лекарства лежали в ящике вместе с ампулами с ядом и снаружи были похожими. Полицейские выясняют обстоятельства несчастного случая.

Напомним, новорожденная выжила после семи укусов скорпиона. Ребенок, которому было три дня отроду, получил смертельную дозу яда. Увиденное испугало даже врачей.

 

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Теги: смерть, женщина, яд, Тернопольская область, пенсионерка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Хулиганка*    19.07.2019, 20:36
Оценка:  -2
Хулиганка*
тытульная нация. которая навязывает всей стране идеологию....а сами читать не умеют....вот такие и являются кумирами для кастрюль типа Восставшийизбани...
ВосставшийИзБана    19.07.2019, 20:40
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
В Тернополе есть и московиты и евреи......
Boxerogos    19.07.2019, 20:21
Оценка:  -7
Boxerogos
На той местности очень многие являются малограмотными,либо откровенно недалёкими.Но зато тамошние граждане со своим"высочайшим"уровне м интеллекта,знают как жить всей Украине.Неудивительно что эти"гении"сбежались на Майдан по зову своих пастухов,а те их затем постреляли как тупых собак...
ВосставшийИзБана    19.07.2019, 20:22
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Судя по всему в школу она должна была ходить при сссре. Вот оттуда все беды.
ВосставшийИзБана    19.07.2019, 19:56
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Читать не умела, а уколы делать умела.
Kostos    19.07.2019, 20:11
Оценка:  -1
Kostos
Ср.ть захочешь - штаны снимешь.
Boxerogos    19.07.2019, 20:23
Оценка:  -6
Boxerogos
Ты всё знаешь бот с кучей разных аккаунтов.Но делаешь всегда наоборот.Видимо недостаток хромосом сказывается на тебе и тебе подобных приматах.Аминь.)))))))))))))) ))))
Kostos    19.07.2019, 20:29
Оценка:  +2
Kostos
Рог, а у тя один аккаунт на БМ или два?
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