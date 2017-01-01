В Винницкой области задержан беглый заключенный

Заключенный совершил еще одно тяжкое преступление, ранив 19-летнюю девушку, которую хотел ограбить.

В Винницкой области работники тростянецкой полиции задержали осужденного, который 5 июля бежал из поселения, расположенного на территории Ладыжинской птицефабрики, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Две недели злоумышленник скрывался в заброшенном доме в селе Ободовка Тростянецкого района. За это время он совершил еще одно тяжкое преступление, ранив 19-летнюю девушку, которую хотел ограбить.

К правоохранителям обратилась местная жительница, сообщив, что в ночное время кто-то ворует картошку с ее огорода. Прибыв на вызов, полицейские в расположенном неподалеку заброшенном доме обнаружили мужчину, который находится в розыске. 25-летний гражданин убежал из деревни, расположенной на территории птицефабрики, где отбывал наказание за совершение разбоя.

Задержанный оказался причастным к нападению на жительницу села Ободовка. Вечером 16 июля в местном парке он с ножом набросился на 19-летнюю девушку, в результате чего она получила травмы предплечья и бедра. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Как пояснил беглец, он хотел забрать у жертвы деньги, но девушка подняла шум, поэтому он бросился наутек.

Пойманному преступнику теперь придется отсидеть еще и за побег, а также за хулиганство с применением холодного оружия, за что предусмотрено до 7 лет заключения.

Напомним, 3 июля с участка на территории Ладыжинской птицефабрики сбежал осужденный Денис Касько 1994 года рождения. Позже стало известно, что в Винницкой области сбежал очередной осужденный. С участка социальной реабилитации в Стрижавской исправительной колонии сбежал осужденный Сергей Цимановський.

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