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Провокаторы перевернули и подожгли палатку кандидата Поворознюка в Александрии

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Провокаторы перевернули и подожгли палатку кандидата Поворознюка в Александрии

В городе Александрия Кировоградской области в пятницу, 19 июля, неизвестные злоумышленники перевернули и подожгли агитационную палатку кандидата в депутаты по 103 мажоритарному округу Александра Поворознюка.

Как сообщается на официальной странице группы кандидата Facebook, инцидент произошел днем, на улице «6 декабря».

В штабе Поворознюка, который по данным социологов имеет наибольшие шансы победить на 103 округе, убеждены, что провокация против их агитаторов – дело рук политических конкурентов.

 

 

Напомним, на днях Александр Поворознюк в своем видеообращении пообещал «пересажать все преступное кубло» нынешнего мэра Александрии Степана Цапюка.

«Для того, чтобы украсть у меня победу, Цапюку придется сжечь все избирательные участки в городе», в своей традиционно экспрессивной манере прокомментировал ситуацию кандидат в народные депутаты в 103 округе, самовыдвиженец Александр Поворознюк.

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