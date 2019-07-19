Арт-объекты из проекта Одесские коты не имеют материальной ценности – все они сделаны из полиэфирной смолы.

В Одессе на фасаде дома возле театра Музкомедии на улице Леонтовича появилась скульптурная группа из трех котов До-Ре-Мяу в рамках проекта Одесские коты. Об этом сообщает Odessa.online в пятницу, 19 июля.

Автор Татьяна Штыкало отметила, что в Одессе "живут" уже 11 созданных ею котов.

"Это зарисовка из кошачьей жизни, когда они поют свои "песни", и их в этот момент все ненавидят. Кроме того, тут рядом Музкомедия. Поэтому музыка и кошачье пение сплелись воедино. Я чувствую отклик за такую работу, люди подходят и говорят: "Спасибо". Наверное, это самая лучшая благодарность", – рассказала Штыкало.

Также сообщается, что прототипы скульптур – настоящие боевые уличные коты. Так, у одного порвано ушко, а у другого нет хвоста.

Скульптор напомнила, что эти арт-объекты не имеют материальной ценности – все они сделаны из полиэфирной смолы.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе появилась скульптура "поющих" котов

Напомним, в апреле нынешнего года в центре Одессы на Екатериненской площади открыли памятник беззаботной кошке Софе.

Также сообщалось, что в Одессе злоумышленник украл памятник "коту-геймеру", установленный на лавке в переулке Маяковского.

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