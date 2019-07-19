Экс-соратник Черновецкого Виталий Павлик идет в нардепы и подозревается в подкупе избирателей

Кандидат в народные депутаты по 216-му избирательному округу в Киеве Виталий Павлик (фракция "Единство") в ходе предвыборной гонки мог приписывать себе чужие заслуги и декларировать неправдивые суммы доходов в стремлении очистить свое имя. Кроме того, кандидата ранее подозревали в покупке голосов избирателей.

Об этом сообщают comments.ua.

В частности, в ходе текущей кампании внимание на себя обратили объявления, развешенные в Дарницком районе столицы. Судя по тексту объявлений, все желающие могли прийти в общественную приемную Павлика и получить бесплатную прогулку на теплоходе по Днепру. Агитационными плакатами с этой информацией были обклеены почти все подъезды 216-го округа.

Кроме того, по сообщению конкурентов Виталия Павлика, он якобы не стеснялся приписывать себе достижение других людей и организаций, в частности, пожиная лавры за открытие скверов и проведение ремонтных работ, которые в реальности осуществлялись за бюджетные средства.

"Павлик продолжает подкупать избирателей. Его приспешники в футболках с фамилией "Павлик" заменяют ящики, устанавливают детские площадки… Делается это за деньги из государственного бюджета, а презентуется как "Павлик-красавец заботится о киевлянах", - писал конкурент Павлика по округу от партии "Гражданская позиция" Андрей Юсов на своей странице в сети Facebook.

Юсов даже обратился с заявлением к правоохранителям и Нацполиция в итоге открыла дело против Павлика по фактам подкупа избирателей.

Странной оказалась история с заменой якобы Виталием Павликом почтовых ящиков в 750 жилых домах Дарницкого района. Депутат хотел подать это как собственную заслугу, но стоимость выполненных работ не соответствует данным в декларации о его доходах. Так, по данным "Деловой столицы", среднемесячный бюджет семьи Павлика, составляет около 92 тысяч. Тогда как общая стоимость установленных почтовых ящиков составляет 6 миллионов гривен, и это без учета монтажа и доставки.

В продолжение темы декларации следует отметить, что вместе с супругой Павлик владеет квартирой в столице площадью 116 квадратных метров и имеет две машины: Nissan X-Trail (2013 года выпуска) и Audi A6 (2013 года выпуска, приобретенная в 2017 году). По данным портала YouControl, в 2015 году кандидат в депутаты оформился как физическое лицо-предприниматель и сейчас ведет "деятельность в сфере права". Также он является бенефициарным владельцем адвокатского объединения "Правозащитник". Согласно декларации, семейство Павлика за 2018 год заработало более 1,5 миллиона гривен. На банковских счетах Павлика размещено 60,9 тысяч долларов, 5 тысяч евро, 167 тысяч гривен. Наличкой кандидат держит 37,5 тысяч долларов, 12,5 тысяч евро и 50 тысяч гривен.

Примечательно, что Виталий Павлик запомнился киевлянам скандалами, связанными с раздачей "гречки" во времена экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

В своей предвыборной программе Павлик заявляет, что в качестве народного депутата он будет работать над: созданием системы отчетности и ответственности чиновников, исправлением недостатков судебной и правоохранительной систем, возвращением Киеву полноценного местного самоуправления.