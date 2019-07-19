СМИ уличили кандидата в нардепы от ЕС Артеменко в сокрытии "регионаловского" прошлого и реальных доходов в декларации

СМИ уличили кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности" по мажоритарному 215 округу Сергея Артеменко в сокрытии "регионаловского" прошлого и намеренном сокрытии реальных доходов в декларации.

Об этом сообщают Вести.

Как известно, сейчас Артеменко является депутатом Киевсовета, куда был избран по 43-му избирательному округу столичного Днепровского района от фракции "БПП "Солидарность".

После подробного изучения биографии Артеменко, представленной на сайте ЦИК (ее кандидаты предоставляют самостоятельно, журналисты не нашли упоминаний о его работе в Днепровском райсовете в 2006-2010 годах, где он представлял Блок Леонида Черновецкого.

Интересной оказалась и история участия кандидата в выборах в роли наблюдателя, так в 2010 году он был официальным наблюдателем на президентских выборах от Виктора Януковича, а в 2012 возглавлял избирательную комиссию 214-го округа, попавшего в центр скандала в связи с подозрениями о фальсификации выборов на мажоритарном округе в пользу кандидата-регионала Олеся Довгого.

После "Майдана" Артеменко также участвовал в выборах в качестве члена избиркома, но уже от партии "Собор", возглавляемой Анатолием Матвиенко – близким соратником пятого президента Украины Петра Порошенко. К слову, во главе молодежного крыла этой партии стоял племянник Матвиенко – Сергей Березенко.

В 2014 году Артеменко безуспешно баллотировался в Верховную раду VIII созыва по списку БПП под номером 197. Сейчас он возглавляет Днепровскую районную организацию БПП.

Обо всех этих событиях Атеменко не упомянул в официальной биографии.

В биографии не указана и бизнес-карьера кандидата в нардепы. По информации журналистов, Артеменко в течение 6 лет работал в одной из крупнейших телеком-компаний "Укртелеком", еще шесть лет - в организации "Объединенные сети Украины", а с 2012 года работал в компании "IP & CConsult", которое по информации прессы, обслуживало фирмы экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Кроме того Артеменко занимается и общественной деятельностью, он является соучредителем организации "Благотворительный фонд "Днепровская сила". Журналисты отмечают, что во всем трудовом пути депутата, включая работу в благотворительном фонде, прослеживается связь Артеменко с депутатом Киевсовета от фракции "БПП "Солидарность" Тарасом Криворучко. Кроме депутатства и совместного участия в фонде "Днепровская сила" их связывает работа в Днепровском райсовете Киева и сотрудничество с нардепом Виктором Чумаком.

Также почти пустой оказалась декларация Артеменко. До начала госслужбы он долгое время проработал в бизнесе, но, согласно поданным в ЦИК документам, у его семьи из 5 человек нет ни жилья, ни высоких доходов.

По документам, в семье зарабатывает только Артеменко. В 2017 году его официальный среднемесячный доход составил 2,7 тысяч гривен, в 2018 году дела пошли еще хуже – 1,4 тысячи гривен. Общий доход Артеменко за 2017 год составил 32,5 тысячи гривен. Состоял он из зарплаты размером 12,5 тысячи гривен и дохода от продажи имущества – 20 тысяч гривен.

Также в эти годы депутат декларировал квартиру жены в Луганске площадью 73 квадратных метра, ценные бумаги "Укртелекома" общей стоимостью 765 гривен и два автомобиля: свой - Mitsubishi Pajero Sport (2010 года выпуска) и жены - Kia Rio (2010 года выпуска).

Никаких других доходов Артеменко не декларировал, из чего журналисты делают вывод, что дополнительные источники обогащения кандидат попросту скрыл, поскольку они являются незаконными.