Кандидата от Слуги народа Безуглую поймали на пострении платной сетки ботов в соцсетях - СМИ

Скандально известная кандидат-мажоритарщик от партии “Слуга народа“ по Оболонскому 217-му округу Марьяна Безуглая попалась на создании платной сетки ботов-агитаторов в социальных сетях.

Об этом сообщает Обозреватель.

В социальной сети Facebook выявили аномальное поведение пользователей, которые активно агитируют за кандидата от “Слуги народа“ – Марьяну Безуглую – оставляя комментарии с одним и тем же текстом. На этом обратил внимание пользователь под ником Мишаня Куценко.

“Вы не разу не проплаченные люди. Хоть бы изменили что-то в тексте, чтобы не палиться“, – написал Куценко под одним из комментариев ботов, агитировавших за Безуглую, приведя в пример аналогичный скрин.

Известно, что подобный метод черной агитации, когда создаются сотни фейковых пользователей, от имени которых продвигаются месседжи, выгодные кандидату, широко используется в предвыборных кампаниях.

Напомним, ранее журналисты и блогеры словили Марьяну Безуглую на построении сетки по подкупу избирателей в Оболонском районе столицы. Кандидат от “Слуги народа“ фактически сама призналась в подкупе.