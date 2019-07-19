Отравление на свадьбе под Ровно: число заболевших возросло до 84

По данным Минздрава, 61 человек госпитализирован, из них 16 детей, еще 23 человека лечатся дома.

В Ровенской области количество пострадавших в результате отравления на свадьбе в кафе возросло до 84 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным центра общественного здоровья Минздрава, 61 человек госпитализирован, из них 16 детей, еще 23 человека лечатся дома.

Острую кишечную инфекцию обнаружили у 84 человек, из них у 52 жителей Здолбуновского района. Бактериологически обследованы 92 человека, из них 84 больных и восемь работников кафе Гурман, исследования продолжаются.

Два дня назад сообщалось, что в поселке Мизоч Ровенской области после свадьбы были госпитализированы 39 человек с отравлением. Среди пострадавших восемь детей. На следующий день количество пострадавших возросло до 58 человек, из которых 13 - дети.

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