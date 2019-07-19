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Отравление на свадьбе под Ровно: число заболевших возросло до 84

Комментариев: 1
По данным Минздрава, 61 человек госпитализирован, из них 16 детей, еще 23 человека лечатся дома.
61 гость свадьбы попали в больницу
61 гость свадьбы попали в больницу
УНН

В Ровенской области количество пострадавших в результате отравления на свадьбе в кафе возросло до 84 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным центра общественного здоровья Минздрава, 61 человек госпитализирован, из них 16 детей, еще 23 человека лечатся дома.

Острую кишечную инфекцию обнаружили у 84 человек, из них у 52 жителей Здолбуновского района. Бактериологически обследованы 92 человека, из них 84 больных и восемь работников кафе Гурман, исследования продолжаются.

Два дня назад сообщалось, что в поселке Мизоч Ровенской области после свадьбы были госпитализированы 39 человек с отравлением. Среди пострадавших восемь детей. На следующий день количество пострадавших возросло до 58 человек, из которых 13 - дети.

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Теги: свадьба, отравление, Ровенская область, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    19.07.2019, 21:46
Оценка:  0
VSHIVANKA
БОЯРЫШНИК ? )))
Ira0955    19.07.2019, 21:58
Оценка:  -1
Ira0955
Гомосятина, боярышник и стекломой национальные российские напитки, ГОСТ 13667)))
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