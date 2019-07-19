Кандидат от "Слуги народа" Куницкий незаконно участвует в парламентских выборах, - Марунич

Кандидат в депутаты от президентской партии “Слуга народа“ Александр Куницкий участвует в парламентских выборах, подтвердив информацию о причинах своего длительного пребывания за рубежом якобы командировками, но данные ГФС опровергают эту информацию. Об этом на своей странице в сети Facebook написал эксперт Дмитрий Марунич, опубликовав справку от фискальной службы.

Об этом сообщают Украинские Новости.

“Скандал с кандидатом в народные депутаты от “Слуги народа” Александром Куницким, похоже, только начинается. Ранее ЦИК своим постановлением сняла кандидата с выборов в связи с нарушением необходимого срока беспрерывного пребывания в Украине за последние пять лет. Пытаясь оправдать своё отсутсвие, Куницкий изначально сослался, что перебывал в командировке по редакционным закланиям 1+1 Продакшин и ГО “Елита Нации“. Однако, в сети появилось фото документа из ГФС, где якобы видно, что г-н Куницкий не получал никаких доходов от “1+1 продакшин“ в указанный период, а соответственно не мог быть в служебной командировке от плюсов“, - пишет Дмитрий Марунич. По его мнению, это кардинально меняет все обстоятельства и ставит по сомнение законность участия Александра Куницкого в выборах. “Или Вы думаете, что люди работают бесплатно?“, - ставит резонный вопрос эксперт Дмитрий Марунич.

Как ранее сообщалось, 11 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата–мажоритарщика по Харьковскому избирательному округу 169 Александра Куницкого по причине нарушения требования проживания в Украине в течение последних пяти лет. А по данным Государственной пограничной службы, в период с 15 марта по 5 декабря 2015 г. Куницкий находился за пределами Украины 264 дня. Кроме того, у кандидата есть израильское гражданство. Соответственно, им были нарушены требования Конституции Украины относительно запрета на двойное гражданство и избирательного законодательства относительно беспрерывного проживания в стране в течении последних пяти лет.

Напомним, ранее народный депутат Андрей Денисенко, приобщив документы, заявил о том, что снятый с регистрации кандидат в народные депутаты по 169 харьковскому округу Александр Куницкий снова попался на лжи. В документах, к которым обращается Денисенко, Александр Куницкий фактически отказываясь от предоставленных ранее в Центризбирком пояснений отметил, что на основании заграничного паспорта, выданного государством Израиль, в 2015 году шесть раз пересекал границу Украины, как гражданин Израиля, поэтому у ЦВК отсутствовали основания отменять его регистрацию.

По сообщениям СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский признал, что кандидат в депутаты от “Слуги народа“ Александр Куницкий не имеет права участвовать в выборах, если имеет гражданство другого государства.

Об этом он заявил во время визита в Харьков на видео, которое опубликовало местное издание “Depo.Харьков“.