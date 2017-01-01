Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убийство мальчика под Киевом: 16-летнему юноше избрали меру пресечения

Комментариев: 0
Еще одному подозреваемому в убийстве пятилетнего мальчика избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Еще одному подозреваемому в убийстве пятилетнего мальчика выбрали меру пресечения
Еще одному подозреваемому в убийстве пятилетнего мальчика выбрали меру пресечения
соцмережі

В деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области четвертому подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает Громадське.

При этом прокуратура просила круглосуточный домашний арест.

Отметим, на месте трагедии находилось два полицейских и два гражданских лица. До этого момента подозрения были объявлены всем троим.  Сейчас в деле появился и четвертый подозреваемый - 16-летний парень, который также находился на месте убийства ребенка. 

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого Кирилл Тлявов попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве прошла акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киевская область, ребенок, полиция, убийство, мальчик, Переяслав-Хмельницький
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь