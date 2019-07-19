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Омелян назвал указ Зеленского о дорогах "цирком"

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Министр назвал указ президента о ремонте дорог "цирком на госуровне". "Дороги строятся только в бурном воображении ... для дорог нужны деньги!", заявил Омелян.
Омелян раскритиковал президентский указ
Омелян раскритиковал президентский указ
УН

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал указ президента о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Где дароги? Дороги строятся только в бурном воображении. Подписал указ. Теперь дороги должны указ выполнить ... для дорог нужны деньги! А также контроль, конкуренция и качество! Указами, постами в фб, роликами, тегами дороги не ремонтировались и никогда ремонтироваться не будут. Не забудьте предусмотреть минимум 75 млрд грн для Дорожного фонда в госбюджете на 2020 год на дорожную сеть плюс 10 млрд грн на территориальные дороги между райцентрами. Иначе указ используют не по назначению", - написал министр.

Владимир Омелян отметил, что, согласно "аналитике" президента Зеленского, на ремонт дорог предусмотрено в три раза меньше средств.

"Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж. Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий. А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы вам дадим указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно", - написал министр.

"Это мне напомнило о зарплатах учителям по 4000 долл/месяц... Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!", - добавил Омелян.

Он призвал команду президента "не позориться" и выполнять государственную стратегию по развитию автодорог Украины на 2018-2022 гг.

"...наполняйте Дорожный Фонд 100% акцизов с топлива (кстати, уже вывели из тени 30% рынка горючего? А это больше финансового ресурса на дороги!), стройте качественно и прозрачно!", - написал Владимир Омелян.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о дорожных работах. Президент поручил провести ряд мероприятий, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры в стране.

 

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Теги: дороги, скандал, Владимир Зеленский, Ремонт дорог, указ президента, Владимир Омелян
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    19.07.2019, 23:11
Оценка:  -3
Boxerogos
Очкастый упоротый хyecoc омелян должен обсуждать дороги своей родной Америки,а в Украине этому биомусору делать нечего.Разве что украсить своей тушей один из фонарных столбов.
sharry-sharry    19.07.2019, 23:32
Оценка:  +3
sharry-sharry
Пшол на.ер мокшанский нацист упоротый и тут успело нагадить уже...
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