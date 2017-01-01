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В результате обстрела Красногоровки погиб мирный житель

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Мужчина в возрасте 60 лет скончался в больнице от полученных многочисленных осколочных ранений.
В Красногоровке погиб мужчина
В Красногоровке погиб мужчина
kumar.dn.ua
 
В результате обстрела сепаратистами Красногоровки в Донецкой области смертельные ранения получил местный житель. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
 
Отмечается, что по данным украинской стороны СЦКК, 19 июля в 10.00 вооруженные формирования сепаратистов совершили обстрел  населенного пункта Красногоровка с помощью гранатомета.
 
В результате взрыва гранаты ОГ-9, вблизи многоэтажки по улице Чайковского 36, ранения получил 60-летний мужчина, который находился на огороде, недалеко от дома.
 
Раненый был доставлен в больницу города Курахово, однако от полученных многочисленных осколочных ранений мужчина скончался.
 
Поинформации мобильной группы СЦКК, сепаратисты выстрелили из гранатомета СПГ-9 по направлению Старомихайловки.
 
Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что за две недели июля на Донбассе погибли трое гражданских, еще 13 были ранены. 
 
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Теги: Донецкая область, донбасс, обстрел, гранатомет, погибшие, мирное население, Красногоровка
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Источник: korrespondent.net

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